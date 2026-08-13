 В Вознесенском районе вырубили 487 деревьев: пятерых мужчин будут судить за ущерб в размере ₴2,9 млн

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Главная Новости Инциденты 20:23, 13 августа, 2026

В Вознесенском районе вырубили 487 деревьев: пятерых мужчин будут судить за ущерб в размере ₴2,9 млн

На Миколаївщині судитимуть групу за незаконну вирубку дерев на 2,9 млн грн. Фото нацполіціїВ Николаевской области предстанет перед судом группа лиц, обвиняемая в незаконной вырубке деревьев на сумму 2,9 млн грн. Фото Национальной полиции

Правоохранители завершили досудебное расследование в отношении пяти жителей Вознесенского района, которых обвиняют в незаконной вырубке деревьев на территории Веселиновской общины.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Николаевской области.

Обвинительный акт направлен в суд, мужчинам грозит до семи лет лишения свободы.

По данным следствия, 30-летний житель Вознесенского района организовал группу из четырёх знакомых. С сентября 2025 года по март 2026 года они спилили 487 естественнорастущих деревьев в лесополосах и насаждениях «Укрзализныци».

На Миколаївщині судитимуть групу за незаконну вирубку дерев на 2,9 млн грн. Фото нацполіціїВ Николаевской области будут судить группу за незаконную вырубку деревьев на сумму 2,9 млн грн. Фото Нацполиции
На Миколаївщині судитимуть групу за незаконну вирубку дерев на 2,9 млн грн. Фото нацполіціїВ Николаевской области будут судить группу за незаконную вырубку деревьев на сумму 2,9 млн грн. Фото Нацполиции

Древесину вывозили, распиливали и готовили к продаже, а полученные деньги делили между собой.

В результате действий мужчин Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа понесла убытки на сумму почти 2,9 миллиона гривен.

Действия обвиняемых квалифицированы по частям 2 и 4 статьи 246 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в августе 2026 года стало известно, что семеро жителей Первомайщины предстанут перед судом за незаконную вырубку лесополос, в результате чего был нанесён ущерб почти на 2,7 миллиона гривен.

Автор
Тамила Ксенжик
Тамила Ксенжик
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2026 года, специализируется на культуре, политике и фоторепортажах. С 2024 года получает журналистское образование в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы по специальности «Журналистика».

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