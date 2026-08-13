В Вознесенском районе вырубили 487 деревьев: пятерых мужчин будут судить за ущерб в размере ₴2,9 млн
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- Тамила КсенжикКорреспондент
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Правоохранители завершили досудебное расследование в отношении пяти жителей Вознесенского района, которых обвиняют в незаконной вырубке деревьев на территории Веселиновской общины.
Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Николаевской области.
Обвинительный акт направлен в суд, мужчинам грозит до семи лет лишения свободы.
По данным следствия, 30-летний житель Вознесенского района организовал группу из четырёх знакомых. С сентября 2025 года по март 2026 года они спилили 487 естественнорастущих деревьев в лесополосах и насаждениях «Укрзализныци».
Древесину вывозили, распиливали и готовили к продаже, а полученные деньги делили между собой.
В результате действий мужчин Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа понесла убытки на сумму почти 2,9 миллиона гривен.
Действия обвиняемых квалифицированы по частям 2 и 4 статьи 246 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в августе 2026 года стало известно, что семеро жителей Первомайщины предстанут перед судом за незаконную вырубку лесополос, в результате чего был нанесён ущерб почти на 2,7 миллиона гривен.
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