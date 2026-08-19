В Николаевской области мужчина получил травму в результате взрыва электродетонатора

Взрыв детонатора в Николаевской области. Фото Национальной полиции

В Баштанском районе 24-летний житель Березнегуватской общины получил минно-взрывную травму, ранения в живот и руку в результате взрыва. Инцидент произошел вечером 17 августа.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Николаевской области.

По предварительным данным правоохранителей, мужчина нашел на окраине села электродетонатор и пытался подключить его к аккумулятору, после чего произошел взрыв.

Пострадавшего госпитализировали, медики оказали ему помощь. В настоящее время его жизни ничего не угрожает. В полиции напоминают об опасности самостоятельного обращения с неизвестными предметами

Напомним, в июле 2026 года стало известно, что из-за взрывоопасных предметов в Николаевской области с начала полномасштабной войны погибли 34 человека, среди них двое детей, а ещё 122 человека, в том числе 11 детей, получили ранения.

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