 В Николаевской области мужчина получил травму в результате взрыва электродетонатора

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Главная Новости Инциденты 23:35, 19 августа, 2026

В Николаевской области мужчина получил травму в результате взрыва электродетонатора

Вибух детонатора на Миколаївщині. Фото нацполіціїВзрыв детонатора в Николаевской области. Фото Национальной полиции

В Баштанском районе 24-летний житель Березнегуватской общины получил минно-взрывную травму, ранения в живот и руку в результате взрыва. Инцидент произошел вечером 17 августа.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Николаевской области.

По предварительным данным правоохранителей, мужчина нашел на окраине села электродетонатор и пытался подключить его к аккумулятору, после чего произошел взрыв.

Пострадавшего госпитализировали, медики оказали ему помощь. В настоящее время его жизни ничего не угрожает. В полиции напоминают об опасности самостоятельного обращения с неизвестными предметами

Напомним, в июле 2026 года стало известно, что из-за взрывоопасных предметов в Николаевской области с начала полномасштабной войны погибли 34 человека, среди них двое детей, а ещё 122 человека, в том числе 11 детей, получили ранения.

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Автор
Тамила Ксенжик
Тамила Ксенжик
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2026 года, специализируется на культуре, политике и фоторепортажах. С 2024 года получает журналистское образование в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы по специальности «Журналистика».

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