В Николаевской области горели стога сена с урожаем этого года
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- Мария ХамицевичКорреспондент
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В течение суток 27 августа и ночью 28 августа в Николаевской области произошло пять пожаров. Среди них — возгорание больших стогов сена из урожая этого года в двух общинах.
Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Николаевской области.
В Софиевке Первомайского района и Цветковом Вознесенского района горели стога сена. Площадь каждого пожара составила 50 квадратных метров.
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Еще два пожара возникли из-за российских атак. В Снигуровской общине после удара дронами загорелись склады сельскохозяйственного предприятия.
В селе Александровка Гороховской общины в результате атаки загорелись крыша летней кухни и легковой автомобиль. Также повреждены жилой дом и ещё один автомобиль. В Новой Одессе спасатели потушили пожар сухой травы и мусора.
Всего к тушению были привлечены 12 спасателей и четыре единицы техники, а также подразделения местной пожарной охраны из Софиевки и Гороховки.
Ранее в ГСЧС неоднократно сообщали о пожарах на сельхозугодьях Николаевской области, из-за которых уничтожался будущий урожай. В отдельных случаях огонь охватывал сотни гектаров.
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