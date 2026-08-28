В Николаевской области горели стога сена с урожаем этого года

В Николаевской области горело сено. Иллюстративное фото: news.lent.az

В течение суток 27 августа и ночью 28 августа в Николаевской области произошло пять пожаров. Среди них — возгорание больших стогов сена из урожая этого года в двух общинах.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Николаевской области.

В Софиевке Первомайского района и Цветковом Вознесенского района горели стога сена. Площадь каждого пожара составила 50 квадратных метров.

Еще два пожара возникли из-за российских атак. В Снигуровской общине после удара дронами загорелись склады сельскохозяйственного предприятия.

В селе Александровка Гороховской общины в результате атаки загорелись крыша летней кухни и легковой автомобиль. Также повреждены жилой дом и ещё один автомобиль. В Новой Одессе спасатели потушили пожар сухой травы и мусора.

Всего к тушению были привлечены 12 спасателей и четыре единицы техники, а также подразделения местной пожарной охраны из Софиевки и Гороховки.

Ранее в ГСЧС неоднократно сообщали о пожарах на сельхозугодьях Николаевской области, из-за которых уничтожался будущий урожай. В отдельных случаях огонь охватывал сотни гектаров.