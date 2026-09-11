 В областном совете состоялось заседание 38-й сессии

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В областном совете состоялось заседание 38-й сессии

Засідання 38-ї сесії Миколаївської обласної ради. Фото: Миколаївська обласна радаЗаседание 38-й сессии Николаевского областного совета. Фото: Николаевский областной совет

В четверг, 10 сентября, состоялось заседание 38-й сессии Николаевского областного совета. В работе в онлайн-формате приняли участие 47 депутатов, которые рассмотрели 25 вопросов повестки дня. Среди них — вопросы в сферах здравоохранения, образования, культуры, управления имуществом общей собственности и прочее. В частности, депутаты поддержали ряд решений:

Завершили процесс присоединения Родильного дома № 3 к Николаевской областной клинической больнице. В составе медицинского учреждения создан филиал «Перинатальный центр», который продолжит оказывать акушерско-гинекологическую и неонатологическую помощь жителям области. Директор и сотрудники Родильного дома продолжат работать на своих местах.

Кроме того, были одобрены изменения в Устав Николаевской областной клинической больницы. В документе учтена новая структура учреждения после присоединения Родильного дома № 3, в частности создание филиала. Это позволит завершить юридическое оформление реорганизации и обеспечить дальнейшую работу учреждения уже в обновленной структуре.

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Депутаты утвердили Положение о наблюдательных советах учреждений профессионального предвузовского образования, находящихся в совместной собственности территориальных общин Николаевской области. Такие советы будут созданы в шести областных колледжах. Они будут способствовать развитию учреждений, привлечению дополнительных ресурсов для укрепления их материально-технической базы и усилению взаимодействия между образовательными учреждениями, общиной и властями.

Внесли изменения в уставы коммунальных учреждений образования и культуры в соответствии с требованиями действующего законодательства. Также поддержали решение об установлении права узуфрукта на отдельные объекты коммунального имущества.

Поддержали изменения в Антикоррупционную программу Николаевского областного совета на 2026–2028 годы с учётом рекомендаций Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

В ходе заседания депутаты также поддержали обращение к органам государственной власти об увеличении финансирования из государственного бюджета на ремонт автомобильных дорог на территории Еланецкой общины.

Посмотреть запись заседания и ознакомиться с принятыми решениями можно на YouTube-канале Николаевского областного совета: https://youtu.be/yVRtsahfYa4

Засідання 38-ї сесії Миколаївської обласної ради. Фото: Миколаївська обласна радаЗаседание 38-й сессии Николаевского областного совета. Фото: Николаевский областной совет
Засідання 38-ї сесії Миколаївської обласної ради. Фото: Миколаївська обласна радаЗаседание 38-й сессии Николаевского областного совета. Фото: Николаевский областной совет
Засідання 38-ї сесії Миколаївської обласної ради. Фото: Миколаївська обласна радаЗаседание 38-й сессии Николаевского областного совета. Фото: Николаевский областной совет
Засідання 38-ї сесії Миколаївської обласної ради. Фото: Миколаївська обласна радаЗаседание 38-й сессии Николаевского областного совета. Фото: Николаевский областной совет
Засідання 38-ї сесії Миколаївської обласної ради. Фото: Миколаївська обласна радаЗаседание 38-й сессии Николаевского областного совета. Фото: Николаевский областной совет
Засідання 38-ї сесії Миколаївської обласної ради. Фото: Миколаївська обласна радаЗаседание 38-й сессии Николаевского областного совета. Фото: Николаевский областной совет
Засідання 38-ї сесії Миколаївської обласної ради. Фото: Миколаївська обласна радаЗаседание 38-й сессии Николаевского областного совета. Фото: Николаевский областной совет
Засідання 38-ї сесії Миколаївської обласної ради. Фото: Миколаївська обласна радаЗаседание 38-й сессии Николаевского областного совета. Фото: Николаевский областной совет
Засідання 38-ї сесії Миколаївської обласної ради. Фото: Миколаївська обласна радаЗаседание 38-й сессии Николаевского областного совета. Фото: Николаевский областной совет
Засідання 38-ї сесії Миколаївської обласної ради. Фото: Миколаївська обласна радаЗаседание 38-й сессии Николаевского областного совета. Фото: Николаевский областной совет

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Содержание материала является исключительной ответственностью автора, выступающего в лице: Миколаївська обласна рада

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