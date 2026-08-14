На Тилигульском лимане живёт пес Чича: он катается с посетителями на «банане» и помогает охранять пляж

Пес Чича на Тилигульском лимане. Фото «Суспільне Николаев»

В конце весны 2026 года на Чиловую косу, расположенную на Тилигульском лимане в Николаевской области, из соседнего села прибежала собака, которую работники пляжа назвали Чичей. Собака осталась жить с коллективом и стала талисманом местности.

Об этом сообщает «Суспільне Николаев».

Как рассказал бармен пляжа Влас, сначала пес был недружелюбным, воровал у людей еду и колбасу из палаток и мог повредить одежду. Однако со временем Чича привык к работникам, которые начали его подкармливать, и перестал лаять.

Около месяца назад работники впервые посадили собаку на банан вместе с посетителями. Для безопасности плавсредства от когтей животного ему приобрели специальную обувь.

Пес Чича на Тилигульском лимане. Фото «Суспільне Николаев»

По словам Власа, первую поездку пес перенёс спокойно, не испугался и после остановки не хотел слезать. С тех пор Чича ежедневно катается с посетителями на банане, а также плавает с работниками на катамаранах и катается с горок.

Работники кормят животное сухим кормом, а посетители угощают лакомствами. Собака хорошо относится к детям и другим животным. В то же время ночью Чича выполняет функции охранника и лаем реагирует на незнакомцев.

Отдыхающая Оксана, которая впервые попробовала покататься на банане с собакой вместе с сыновьями, отметила, что животное совсем не боится воды, дружелюбно относится к людям и оставляет приятные впечатления у гостей.

В конце летнего сезона собака переедет жить к одному из работников пляжа в соседнее село.

Пес Чича на Тилигульском лимане. Фото «Суспільне Николаев»

Напомним, в сентябре 2024 года в Новобужской громаде Николаевской области оборудовали площадку для выгула и дрессировки собак, создав pet-friendly пространство для отдыха с домашними питомцами.