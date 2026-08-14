 На Тилигульском лимане живёт пес Чича: он катается с посетителями на «банане» и помогает охранять пляж

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Главная Новости Общество 14:19, 14 августа, 2026

На Тилигульском лимане живёт пес Чича: он катается с посетителями на «банане» и помогает охранять пляж

Пес Чіча на Тилігульському лимані. Фото Суспільне МиколаївПес Чича на Тилигульском лимане. Фото «Суспільне Николаев»

В конце весны 2026 года на Чиловую косу, расположенную на Тилигульском лимане в Николаевской области, из соседнего села прибежала собака, которую работники пляжа назвали Чичей. Собака осталась жить с коллективом и стала талисманом местности.

Об этом сообщает «Суспільне Николаев».

Как рассказал бармен пляжа Влас, сначала пес был недружелюбным, воровал у людей еду и колбасу из палаток и мог повредить одежду. Однако со временем Чича привык к работникам, которые начали его подкармливать, и перестал лаять.

Около месяца назад работники впервые посадили собаку на банан вместе с посетителями. Для безопасности плавсредства от когтей животного ему приобрели специальную обувь.

Пес Чіча на Тилігульському лимані. Фото Суспільне МиколаївПес Чича на Тилигульском лимане. Фото «Суспільне Николаев»

По словам Власа, первую поездку пес перенёс спокойно, не испугался и после остановки не хотел слезать. С тех пор Чича ежедневно катается с посетителями на банане, а также плавает с работниками на катамаранах и катается с горок.

Работники кормят животное сухим кормом, а посетители угощают лакомствами. Собака хорошо относится к детям и другим животным. В то же время ночью Чича выполняет функции охранника и лаем реагирует на незнакомцев.

Отдыхающая Оксана, которая впервые попробовала покататься на банане с собакой вместе с сыновьями, отметила, что животное совсем не боится воды, дружелюбно относится к людям и оставляет приятные впечатления у гостей.

В конце летнего сезона собака переедет жить к одному из работников пляжа в соседнее село.

Пес Чіча на Тилігульському лимані. Фото Суспільне МиколаївПес Чича на Тилигульском лимане. Фото «Суспільне Николаев»

Напомним, в сентябре 2024 года в Новобужской громаде Николаевской области оборудовали площадку для выгула и дрессировки собак, создав pet-friendly пространство для отдыха с домашними питомцами.

Автор
Тамила Ксенжик
Тамила Ксенжик
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2026 года, специализируется на культуре, политике и фоторепортажах. С 2024 года получает журналистское образование в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы по специальности «Журналистика».

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