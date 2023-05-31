Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області витратить додаткові 2,4 млн грн на відновлення роботи чотирьох пунктів габаритно-вагового контролю у русі.
Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorrо.
Раніше повідомлялося, що на послуги з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури та технічне обслуговування пунктів планують витратити 5 мільйонів 312 тисяч 903 гривень.
Пункти вагового контролю розташовані на автодорогах:
Новий тендер на 2 мільйони 412 тисяч гривень оприлюднено 30 травня. Ці кошти передбачені на встановлення знаків на металевих стояках, встановлення камери відеоспостереження та датчиків зважування.
Також заплановано біля вагового комплексу що на автодорозі Н-24 «Благовіщенське — Миколаїв» облаштування трубопроводу. Срок виконання всіх робіт – 20 вересня.
Нагадаємо, що Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області (раніше САД, — прим.) оголосила тендер на послуги зі встановлення дорожніх знаків в регіоні. За роботи планують заплатити 18 мільйонів 731 тисячу 774 гривні.
Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області витратить додаткові 2,4 млн грн на відновлення роботи чотирьох пунктів габаритно-вагового контролю у русі.
Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorrо.
Раніше повідомлялося, що на послуги з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури та технічне обслуговування пунктів планують витратити 5 мільйонів 312 тисяч 903 гривень.
Пункти вагового контролю розташовані на автодорогах:
Новий тендер на 2 мільйони 412 тисяч гривень оприлюднено 30 травня. Ці кошти передбачені на встановлення знаків на металевих стояках, встановлення камери відеоспостереження та датчиків зважування.
Також заплановано біля вагового комплексу що на автодорозі Н-24 «Благовіщенське — Миколаїв» облаштування трубопроводу. Срок виконання всіх робіт – 20 вересня.
Нагадаємо, що Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області (раніше САД, — прим.) оголосила тендер на послуги зі встановлення дорожніх знаків в регіоні. За роботи планують заплатити 18 мільйонів 731 тисячу 774 гривні.