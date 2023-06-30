Виконавчий комітет Миколаївської міської ради оголосив тендер на поточний ремонт адміністративної будівлі по вулиці Адміральський.

Про це, як пишуть «НикВести», свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro.

Мова йде про заміну вікон та дверей в адмінбудівлі, що були вибиті чи пошкоджені ударними хвилями від обстрілів Миколаєва. На це виконавчий комітет планує витратити 1 мільйон 693 тисячі 499 гривень.

Подача тендерних пропозицій можлива до 6 липня. Переможець повинен буде закінчити роботи до 30 вересня цього року.

Раніше виконавчий комітет Миколаївської міської ради оголосив тендер на закупівлю 80 моноблоків за 1 мільйон 999 тисяч 995 гривень.

Нагадаємо, що у Миколаївській міській раді на початку лютого 2023 року після інвентаризації виявили нестачу техніки на 2,8 мільйона гривень. Відмову у наданні інформації про зарплати та премії мера, його заступників і помічників під час судового розгляду пояснили тим, що загубили комп’ютери чиновників.

Пізніше у Миколаївській міськраді надали повний перелік 647 зниклих речей виконкому на суму 2,8 мільйона гривень, за період простою будівлі мерії, пов'язаного з повномасштабним вторгненням. До списку входять і комп'ютери.