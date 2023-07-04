Данія оголосила, що направить 615 млн крон ($90 млн) на реконструкцію України. Ці фінанси підуть «на відновлення шкіл, лікарень та поліклінік, бомбосховищ, водо-, тепло- та енергопостачання, а також на підтримку населення».

Про це йдеться в заяві МЗС королівства, опублікованому в понеділок, 3 липня.

Данське відомство зазначає, що особлива увага приділяється портовому місту Миколаєву та Миколаївській області.

— Мета пакета – задовольнити нагальні потреби українців, які залишилися в країні під час війни, і водночас створити можливість для багатьох переміщених осіб повернутися до своїх будинків, – зазначає міністерство.

У пакет також включено «засоби для запуску української економіки» та для реконструкції сільського господарства, енергетики та інформаційних технологій.

Нагадаємо, ще наприкінці серпня минулого року міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич і міністр у справах міжнародного розвитку Данії Флеммінг Мьоллер Мортенсен підписали меморандум про співпрацю. Меморандум передбачає спільну роботу над формуванням проєктів реконструкції та залученням інвесторів із різних країн до відновлення Миколаєва.

Пізніше міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен заявив про започаткування нової програми відновлення України у 2023 році.