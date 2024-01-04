Адміністрація Інгульського району Миколаєва планує витратити 1 мільйон 774 тисяч гривень на прибирання та підмітання доріг.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, повідомляють «НикВести».

В тендерній документації вказано, що необхідне підмітання територій – 300 тисяч квадратних метрів та очищення територій від бруду – 350 тисяч квадратних метрів. Підрядник виконуватиме роботи протягом 2024 року.

Переможця тендеру адміністрація обере на аукціоні 12 січня.

Також в Інгульському районі Миколаєва планують витратити 13,1 мільйонів гривень на прибирання опалого листя та ліквідацію несанкціонованих звалищ протягом 2024 року.

Крім того, адміністрація Інгульського району планує виділити на вивезення великогабаритного (будівельного) сміття протягом наступного 2024 року 5 мільйонів 288 тисяч 205 гривень.

Нагадаємо, що адміністрація Заводського району Миколаєва оголосила тендер на ручне прибирання доріг на території району. Орієнтовна вартість закупівлі — 5 мільйонів 999 тисяч 999 гривень.