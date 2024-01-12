Четверте засідання спеціального Наглядового комітету, фото: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України

Королівство Данія спрямує чергову фінансову допомогу у понад 21 мільйон доларів на відбудову Миколаївської області.

Затвердження пакету допомоги відбулося під час четвертого засідання спеціального Наглядового комітету у пʼятницю, 12 січня, повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Підписання пакету пройшло за участі міністра співробітництва та розвитку глобальної кліматичної політики Данії Дена Йоргенсена та віце-прем’єр-міністра з відновлення Олександра Кубракова.

Посол Данії в Україні Олє Егберг Міккельсен та віце-прем’єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков, фото: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України Мер Олександрович Сєнкевич та голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, фото: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України

Пакет включає зокрема такі проєкти:

розмінування сільськогосподарських угідь;

надання когенераційних установок;

реконструкція гуртожитку Миколаївського державного аграрного університету з протипожежної безпеки, що буде здійснюватися спільно з UNOPS Ukraine та All Ukraine.

На засіданні також були присутні мер Миколаєва Олександр Сєнкевич та начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Варто підкреслити, що у 2023 році Данія вже виділила на відновлення Миколаївщини понад 100 мільйонів доларів.

Початок співпраці Данії з Миколаєвом

В березні 2022 року президент України, виступаючи перед парламентом Данії, закликав країну взяти «шефство» над Миколаєвом після завершення повномасштабної війни, розв’язаної Росією.

Наприкінці серпня минулого року міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич і міністр у справах міжнародного розвитку Данії Флеммінг Мьоллер Мортенсен підписали меморандум про співпрацю. Меморандум передбачає спільну роботу над формуванням проєктів реконструкції та залученням інвесторів із різних країн до відновлення Миколаєва.

В січні 2023 року в Миколаєві відбулася зустріч представників Данії та України з приводу планування подальшого відновлення міста.

3 липня міністр Королівства Данія оголосила новий пакет допомоги для Миколаївської області.

У вересні після зустрічі з прем’єр-міністром Метте Фредеріксен президент Володимир Зеленський анонсував відкриття в Миколаєві офісу посольства Данії в Україні.

На початку листопаду Данія оголосила про новий масштабний пакет допомоги Україні на 40,2 мільйонів євро. Головний акцент у пакеті допомоги — на Миколаєві та Миколаївській області.

Також в листопаді запрацювали Офіс відновлення та розвитку Миколаївської області та Офіс відновлення та розвитку міської громади Миколаєва.

Післявоєнна відбудова Миколаєва

Наразі відомо, що близько 60% допомоги, яку Данія спрямовує до України, надходить в Миколаїв та Миколаївську область.

На щорічному форумі видавництва «Юридична практика» Business & Legal Infrastructure Forum посол Данії в Україні заявив про бачення післявоєнної відбудови Миколаєва з дружніми умовами для пішоходів, велоінфраструктурою.

Перебуваючи в Миколаєві, посол пояснив, що Данія після закінчення повномасштабної війни допоможе Миколаєву відновити та модернізувати потужності кораблебудування.

Крім того, Данія буде відбудовувати ліцей імені Миколи Аркаса зі збереженням його автентичного вигляду. Станом на вересень 2023 року українські архітектори представили Оле Егбергу Міккельсену варіанти відбудови.

Ще один навчальний заклад, який відбудують данці, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова (НУК). Посол королівства Данія в Україні Олє Егберг Міккельсен впевнений, що це відродить Миколаїв, як «місто кораблебудування».

Посол також підтримав ідею створення в Миколаєві данського кварталу або парку, проте на сьогодні це питання поки що залишається на стадії ідеї.