Центральний будинок культури в Ірпені. Фото: Карплюк

Загальні непрямі втрати України у сферах культури, релігії, туризму та спорту через російську агресію перевищили 10,8 мільярда доларів.

Про це під час підсумкової пресконференції повідомила голова Державного агентства розвитку туризму України Мар'яна Олеськів.

За її словами, що для майбутнього відновлення об’єктів розглядається допомога партнерів.

«У нас колосальні втрати, ми їх фіксуємо разом з обласними організаціями. Частина об'єктів, можливо, ніколи не буде відновлена. Захист спадщини - одне з наших ключових завдань. Інформуючи про втрати, ми вже зараз шукаємо можливості (майбутнього) відновлення, зокрема за допомогою наших партнерів», — сказала Мар'яна Олеськів.

Відомо, що від початку війни росіяни знищили або пошкодили 1804 об'єкти культури, 348 релігійних споруд та 164 об'єкти туризму. Збитки, які завдав ворог навколишньому середовищу.

Нагадаємо, станом на кінець 2023 року сума збитків, завдана інфраструктурі Миколаєва, сягнула майже 900 мільйонів євро, свідчать дані звіту проєкту «Росія заплатить» KSE Institute.

Також повідомлялося, що на Миколаївщині через військові дії у першому півріччі 2023 року туристичний збір впав на 72%.

Раніше повідомлялося, що загальні непрямі втрати сфер культури, туризму та спорту Миколаївської області склали близько 333 мільйонів доларів.

Читайте також статтю «НикВести» «Чи існує туризм на Миколаївщині під час великої війни?».