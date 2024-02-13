У Миколаєві, 14 лютого, о 19:00, в концерт-холі «Юність» відбудеться концерт «Романтичний джаз та рок при свічках» до Дня Закоханих.

Як зазначають організатори, на сцені «Юність» вперше запалять понад 1000 свічок.

На сцені об'єднають свої таланти більше 20 музикантів, серед яких кращі представники джазової та рок сцени.

На заході звучатимуть відомі хіти легендарних виконавців:

Louis Armstrong;

Frank Sinatra;

Nat King Cole;

Sade;

Nino Katamadze;

Adriano Celentano;

Скрябін;

Queen;

Sting;

Beatles;

Scorpions;

Nirvana;

Rammstein;

Metallica.

Гарантовано 100% живий звук без використання фонограм.

Офіційні квитки можна придбати на Karabas.

Нагадаємо, в Будинку офіцерів флоту, відбувся джазовий фестиваль-ярмарок «Прості, як діти — 2». Гостів заходу очікувала насичена розважальна програма: виступ музикальних виконавців, творчі майстер-класи, ліплення художнього декору з глини, анімаційна програма для дітей.

Раніше повідомлялося, що у Миколаєві, 30 вересня, на сцені концерт-холу «Юність», виступила з ювілейним концертом українська співачка Злата Огнєвіч.

До того ж 21 вересня, гурт «Скай» виступив в Миколаєві у концерт-холі «Юність» з новою романтичною програмою «Дай мені любов».