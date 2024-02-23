РФ заробила мільярд євро на продажі палива в ЄС. Фото: Енергобізнес

Євросоюз минулого року поповнив бюджет Росії на мільярд євро, закуповуючи у неї паливо.

Про це свідчать дані дослідження Global Witness, повідомляє Politico.

Згідно з аналізом, у 2023 році ЄС закупив близько 35 мільйонів барелів очищеного палива, переважно дизельного, яке щонайменше частково походить з Росії.

Це стало можливим завдяки лазівці: країни ЄС все ще можуть законно купувати російську нафту, якщо вона спочатку переробляється на паливо в інших місцях. Результатом є постійний потік російського палива до ЄС через Індію та Туреччину.

Сума в 1 мільярд євро еквівалентна вартості близько 60 тисяч іранських дронів Shahed, які Москва часто використовує для бомбардування українських міст, пише Politico.

Раніше стало відомо, що Європейський союз збільшив закупівлю ядерного палива у Росії у 2023 році порівняно з довоєнними показниками.