Євросоюз минулого року поповнив бюджет Росії на мільярд євро, закуповуючи у неї паливо.
Про це свідчать дані дослідження Global Witness, повідомляє Politico.
Згідно з аналізом, у 2023 році ЄС закупив близько 35 мільйонів барелів очищеного палива, переважно дизельного, яке щонайменше частково походить з Росії.
Це стало можливим завдяки лазівці: країни ЄС все ще можуть законно купувати російську нафту, якщо вона спочатку переробляється на паливо в інших місцях. Результатом є постійний потік російського палива до ЄС через Індію та Туреччину.
Сума в 1 мільярд євро еквівалентна вартості близько 60 тисяч іранських дронів Shahed, які Москва часто використовує для бомбардування українських міст, пише Politico.
Раніше стало відомо, що Європейський союз збільшив закупівлю ядерного палива у Росії у 2023 році порівняно з довоєнними показниками.
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Євросоюз минулого року поповнив бюджет Росії на мільярд євро, закуповуючи у неї паливо.
Про це свідчать дані дослідження Global Witness, повідомляє Politico.
Згідно з аналізом, у 2023 році ЄС закупив близько 35 мільйонів барелів очищеного палива, переважно дизельного, яке щонайменше частково походить з Росії.
Це стало можливим завдяки лазівці: країни ЄС все ще можуть законно купувати російську нафту, якщо вона спочатку переробляється на паливо в інших місцях. Результатом є постійний потік російського палива до ЄС через Індію та Туреччину.
Сума в 1 мільярд євро еквівалентна вартості близько 60 тисяч іранських дронів Shahed, які Москва часто використовує для бомбардування українських міст, пише Politico.
Раніше стало відомо, що Європейський союз збільшив закупівлю ядерного палива у Росії у 2023 році порівняно з довоєнними показниками.