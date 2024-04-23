Будівля Миколаївської обласної дитячої інфекційної лікарні. Фото: Фонд держмайна

Аварійну будівлю Миколаївської обласної дитячої інфекційної лікарні продали на аукціоні за 3,5 мільйона гривень.

Відповідні торги у вівторок, 23 квітня, провів Фонд державного майна, пишуть «НикВести».

Об'єкт приватизації складається з будівлі дитячої інфекційної лікарні, побудованої у 1980 році, а також інших службових приміщень, зокрема будівлі очисних споруд, сараю, гаражів та прохідних.

В аукціоні взяв участь лише один учасник — ТОВ «ПАЕК-інвест», яке запропонувало за підприємство без урахування ПДВ: 2 мільйони 964 тисячі гривень. Остаточна сума, яку має сплатити переможець торгів, з урахуванням ПДВ становить 3 мільйони 557 тисяч гривень.

Компанія належить депутату Миколаївської обласної ради Юрію Кормишкіну, основний вид її діяльності — вирощування зернових культур, бобових культур і насіння олійних культур.

Депутат Миколаївської облради, власник компанії «ПАЕК-інвест» Юрій Кормишкін

Юрій Кормишкін повідомив в коментарі «НикВести» заявив, що його компанія планує побудувати дитячу приватну клініку на цьому місці.

— Так, дійсно, компанія «ПАЕК-інвест» взяла участь в аукціоні. Чесно кажучи я очікував на конкуренцію, але окрім нас більше учасників не було. Ми будемо дотримуватися зобовʼязань щодо збереження профілю закладу, плануємо побудувати тут нову приватну дитячу лікарню. Зрозуміло, перед цим проведемо експертизу та реконструкцію нині аварійної будівлі, – розповів він.

Одним з основних умов приватизації було збереження медичного призначення будівлі протягом п’яти років після переходу прав власності, а також інвестувати не менше 20 мільйонів гривень у капремонт, реконструкцію та енергомодернізацію.

Будівля Миколаївської обласної дитячої інфекційної лікарні. Фото: Фонд держмайна Будівля Миколаївської обласної дитячої інфекційної лікарні. Фото: Фонд держмайна Будівля Миколаївської обласної дитячої інфекційної лікарні. Фото: Фонд держмайна

Нагадаємо, що обласна дитяча лікарня не функціонує з 2019 року. Технічний стан основної будівлі віднесений до 4 категорії — аварійний, з урахуванням аварійного стану конструкцій, таких як панелі напівпідвального перекриття. Тому будівля потребує капітального ремонту та модернізації.

У червні 2020 року обласна рада погодила передачу будівлі до державної власності до сфери Міністерства освіти та науки МОН з подальшим закріпленням щодо управління за Чорноморським національним університетом імені Петра Могили. Проте, вже у вересні 2023 року на сесії депутати скасування свої попередні рішення про передачу інфекційної лікарні ЧНУ імені Петра Могили.

Згодом, того ж року аварійну будівлю Миколаївської обласної дитячої інфекційної лікарні затвердили в приватизаційному списку.