Конференція з відновлення України, 11 червня 2024 рік, фото «НикВести»

Перші 1,5 млрд євро доходів від заморожених російських активів буде переведено на рахунки України вже у липні.

Про це на берлінській конференції з відновлення України сказала президентка Єврокомісії Урсула фон Дер Ляєн, передає кореспондент «НикВести».

«Близько 1,5 млрд євро непередбачених доходів будуть доступними вже в липні —10% піде на реконструкцію та відновлення, великий відсоток - на оборону», — сказав Урсула фон дер Ляйєн.

Також вона додала, що цього тижня на саміті «Великої сімки» будуть обговорювати, як Україна ще скоріше зможе отримати більшу користь від заморожених російських активів.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз ухвалив використання прибутку від заморожених російських активів для допомоги України.

Раніше глава дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель запропонував ЄС використати 90% доходів від російських активів, заморожених у Європі, на закупівлю зброї для України через Європейський фонд миру.