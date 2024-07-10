Вісім комунальних підприємств Миколаєва завершили 2023 рік зі значними збитками. Найбільше їх у «Миколаївводоканалу», «Миколаївоблтеплоенерго» та «Миколаївелектротрансу».

Про це стало відомо у середу, 10 липня, під час засідання виконкому Миколаївської міськради, пишуть «НикВести».

Директорка департаменту економіки Миколаївської міськради Тетяна Шуліченко повідомила, що загальна сума збитків по цим восьми підприємствам склала 424,7 мільйони гривень.

Хоча саме «Миколаївводоканал», «Миколаївоблтеплоенерго» та «Миколаївелектротранс» є найбільшими роботодавцями серед КП — середня заробітна плата працівників там складає 16 тисяч гривень.

Також було повідомлено, що загальний обсяг дебіторської заборгованості комунальних підприємств складає 695 мільйонів гривень, а кредиторської заборгованості – 652,8 мільйони гривень.

При цьому 21 з 29 комунальних підприємств завершили рік з прибутком у 36 мільйонів гривень, що на 23,5% більше, ніж у 2022 році. Найкращі показники у підприємств «Миколаївпастранс», ЖКП «Бриз» та «Миколаївкомунтранс».

Нагадаємо, що за 2022 рік миколаївські підприємства накопичили збитків на майже 300 мільйонів гривень. Це вчетверо більше порівняно з довоєнним 2021 роком.