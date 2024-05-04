Військовослужбовці ЗСУ тепер можуть розрахувати своє грошове забезпечення за основними видами виплат на онлайн-калькуляторі, що розміщений на сайті social.mil.gov.ua.
Про це повідомили у Міноборони.
Інтернет-платформа присвячена соціальному забезпеченню та підтримці військовослужбовців та членів їхніх сімей.
Захисники та захисниці можуть, зокрема, отримати інформацію щодо:
Нагадаємо, що на виплати військовослужбовцям у 2024 році виділять 750 мільярдів гривень. Ще 265 мільярдів гривень буде направлено на закупівлю, виробництво та ремонт озброєння.
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Військовослужбовці ЗСУ тепер можуть розрахувати своє грошове забезпечення за основними видами виплат на онлайн-калькуляторі, що розміщений на сайті social.mil.gov.ua.
Про це повідомили у Міноборони.
Інтернет-платформа присвячена соціальному забезпеченню та підтримці військовослужбовців та членів їхніх сімей.
Захисники та захисниці можуть, зокрема, отримати інформацію щодо:
Нагадаємо, що на виплати військовослужбовцям у 2024 році виділять 750 мільярдів гривень. Ще 265 мільярдів гривень буде направлено на закупівлю, виробництво та ремонт озброєння.