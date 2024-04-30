Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото з відкритих джерел.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що телефонні розмови допомагають донести до громадян РФ, що не варто боятися здаватися в полон. Тож заборони на такі розмови не буде.

Про це йдеться у відповіді Дениса Шмигаля на петицію, яку опубліковано на сайті Кабміну.

За словами міністра, завдяки таким телефонним розмовам громадяни РФ можуть отримати об'єктивну інформацію, зокрема про те, що військовим «не варто боятися здаватися в полон».

«Україна дотримується всіх положень Конвенції та забезпечує належні умови утримання військовополонених», — сказано у відповіді Дениса Шмигаля на петицію.

Міністр наголосив, що це сприятиме збільшенню кількості військовополонених, що дозволить звільнити більше українських військових, які перебувають у полоні РФ.

Відомо, що петиція на сайті Кабінету міністрів із закликом призупинити надання російським військовополоненим права на телефонний зв'язок набрала необхідну кількість голосів 12 квітня.

Нагадаємо, як петиція на сайті Кабінету Міністрів України із закликом створити у структурі Національної поліції підрозділ Зоополіції набрала необхідні для розгляду 25 тисяч голосів. Наразі її розгляне Кабінет Міністрів.