Ірина Ткаченко. Архівне фото НикВести.

Виконуюча обов'язки начальника управління охорони здоровʼя Миколаївської обласної військової адміністрації Ірина Ткаченко подала декларацію за 2023 рік. Вона зберігає готівкою понад 10 тисяч доларів, а дочка посадовиці нещодавно придбала нове авто.

Відповідна інформація опублікована у Єдиному державному реєстрі декларацій, пишуть «НикВести».

Нерухомість та цінне майно родини чиновниці

Загалом родина Ткаченко має п’ять квартир, житловий будинок та земельну ділянку.

Так, у 1998 році чоловік Віталій Ткаченко разом зі своєю матір'ю Меланією придбали квартиру у Миколаєві, площею 66 квадратних метри. Ще одну квартиру, площею майже 36 квадратних метрів, чоловік купив у 2013 році.

У 2006 році Ірина Ткаченко придбала квартиру площею 77 квадратних метрів, а з 2017 року у спільній власності з дочкою вона має квартиру у Болгарії, площею 32 метра квадратних.

Одночасно у 2021 році чиновниця купила три об’єкти нерухомості:

Квартира (50 квадратних метрів) у Миколаєві;

Земельна ділянка (площа 547 квадратних метрів) у селі Костянтинівка на Миколаївщині;

Житловий будинок (площа майже 55 квадратних метрів) у селі Костянтинівка.

Посадовиця з 2019 року їздить на HYUNDAI ELANTRA 2014.

Ще один автомобіль, MINI COOPER COUNTRYMAN 2017 року випуску, дочка Ірини Ткаченко придбала у липні 2023 року за 254 тисячі 627 гривень. Згідно декларації, чиновниця разом з чоловіком на безоплатній основі користуються цим авто.

Примітно, що на сайті з продажу автомобілів «Авто Ріа» вартість такого самого транспортного засобу починається з 16 тисяч 900 доларів (або 658,3 тисячі гривень).

MINI COOPER COUNTRYMAN 2017 року випуску на сайті «Авто Ріа». Скриншот.

Зарплата та грошові активи Ірини Ткаченко

За двома основними місцями роботи та двома роботами за сумісництвом Ірина Ткаченка отримала 1 мільйон 163 тисячі 993 гривень, а саме:

118,4 тисячі гривень в управлінні охорони здоровʼя Миколаївської ОВА;

946,3 тисячі гривень у Миколаївській обласній дитячій лікарні;

61,3 тисячі у Миколаївській обласній клінічній дитячій лікарні;

37,7 тисячі у Миколаївському базовому медичному фаховому коледжу.

Виходячи з цього середній місячний дохід посадовиці протягом 2023 року — 97 тисяч гривень.

Чоловік Віталій Ткаченко отримав 109 тисяч 418 гривень за основним місцем роботи у «Миколаїввтормет», та 224,4 тисячі гривень за зайняття підприємницькою діяльністю. Також чоловік отримав 35,7 тисячі пенсії.

Ірина Ткаченко зберігає готівкою 10 тисяч доларів та 3 тисячі євро. На банківських рахунках посадовці зберігається майже 47 тисяч гривень, ще понад 250 тисяч гривень зберігається у вигляді депозиту.

Грошові активи Ірини Ткаченко. Скриншот документу.

Що у деклараціях за 2023 рік?

Нагадаємо, що голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім задекларував, що володіє шістьма квартирами і двома автомобілями, а разом із дружиною зберігає готівкою понад 95 тисяч доларів і 500 тисяч гривень.

Водночас міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич подав декларацію про доходи та майно за 2023 рік: він отримав 678 тисяч гривень зарплати, а його дружина придбала три види криптовалюти.

Радники Миколаївського міського голови Олександра Сєнкевича задекларували свої доходи за минулий рік — торік кожен з них заробив майже більше 300 тисяч гривень заробітної плати.

Також голови фракцій Миколаївської міської ради оприлюднили заощадження і майно за 2023 рік у щорічних деклараціях. Суттєвих змін у посадовців не спостерігається, але за цей час деякі з них придбали нерухомість, транспорт та отримали фінансову допомогу.

Свої декларації також опублікували заступники очільника Миколаївської ОВА, заступники голови Херсонської ОВА та заступники міського голови Миколаєва. Зокрема, перший заступник мера Віталій Луков у декларації за 2023 рік вказав, що отримав 31 тисячу 629 гривень за виступ на онлайн-лекції в Берліні.

Перший заступник голови Миколаївської обласної ради Антон Табунщик, згідно декларації за 2023 рік, отримав 862 тисячі заробітної плати. В середньому це складає 72 тисячі гривень на місяць.

Свої декларації також опублікували мер Вознесенська Євгеній Величко та мер Первомайська Олег Демченко. Вознесенський міський голова задекларував 515 тисяч гривень заробітної плати, а первомайський – 1,7 мільйона гривень заробітної плати та автівку NISSAN X-TRAIL за 10 тисяч гривень.

А начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта задекларував 14 гектарів землі, чотири автомобілі та 110 тисяч доларів готівки.

Нагадаємо, що народні депутати від фракції «Слуга Народу», які у Верховній Раді представляють інтереси мешканців Миколаївської області, подали декларації про свої доходи за 2023 рік.