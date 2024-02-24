Зрублені тополі на Центральному проспекті Миколаєва, початок березня 2022 року. Фото: Дар'я Рогалевич.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що на місці зрублених два роки тому тополь здовж проспекта Центрального посадять нові.

Про це Олександр Сєнкевич сказав у коментарі журналісту «НикВести».

Дерева, які планують посадити не буде формувати пух, який викликає алергію у містян.

— Ми плануємо на проспекті Центральному посадити дерева, на місці тих, які були зрізані. Серед дерев будуть тополі, які не цвітуть і не робить пух, — сказав Олександр Сєнкевич.

За словами міського голови, в 2023 році влада планувала посадити 1000 дерев, але гроші, які планували витратити на це, передали армії.

— Нам сказали, щоб краще гроші витратити на оборону. Ми так і зробили, гроші передали на армію. Це рішення було прийнято в результаті онлайн-голосування.

Раніше «НикВести» повідомляли, що цього року комунальники планують знести по Миколаєву 982 дерева.