Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що на місці зрублених два роки тому тополь здовж проспекта Центрального посадять нові.
Про це Олександр Сєнкевич сказав у коментарі журналісту «НикВести».
Дерева, які планують посадити не буде формувати пух, який викликає алергію у містян.
— Ми плануємо на проспекті Центральному посадити дерева, на місці тих, які були зрізані. Серед дерев будуть тополі, які не цвітуть і не робить пух, — сказав Олександр Сєнкевич.
За словами міського голови, в 2023 році влада планувала посадити 1000 дерев, але гроші, які планували витратити на це, передали армії.
— Нам сказали, щоб краще гроші витратити на оборону. Ми так і зробили, гроші передали на армію. Це рішення було прийнято в результаті онлайн-голосування.
Раніше «НикВести» повідомляли, що цього року комунальники планують знести по Миколаєву 982 дерева.
|
Тіна Кароль без макіяжу і мінімум експерток у новинах: як і скільки пишуть про жінок у миколаївських медіаКатерина Середа
|
Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що на місці зрублених два роки тому тополь здовж проспекта Центрального посадять нові.
Про це Олександр Сєнкевич сказав у коментарі журналісту «НикВести».
Дерева, які планують посадити не буде формувати пух, який викликає алергію у містян.
— Ми плануємо на проспекті Центральному посадити дерева, на місці тих, які були зрізані. Серед дерев будуть тополі, які не цвітуть і не робить пух, — сказав Олександр Сєнкевич.
За словами міського голови, в 2023 році влада планувала посадити 1000 дерев, але гроші, які планували витратити на це, передали армії.
— Нам сказали, щоб краще гроші витратити на оборону. Ми так і зробили, гроші передали на армію. Це рішення було прийнято в результаті онлайн-голосування.
Раніше «НикВести» повідомляли, що цього року комунальники планують знести по Миколаєву 982 дерева.