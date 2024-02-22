Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг

Українські пілоти винищувачів F-16 матимуть право завдавати ударів по законних військових об'єктах у Росії.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю європейській службі «‎Радіо Свобода»‎.

Відповідаючи на запитання про те, коли Україна зможе розгорнути винищувачі F-16, Столтенберг заявив, що сказати це неможливо.

Він підтвердив, що всі союзники України хочуть, щоб винищувачі з'явилися в Україні якомога раніше, але зазначив, що ефект від F-16 буде сильнішим, якщо пілоти будуть добре навчені, а екіпажі та інший обслуговуючий персонал - добре підготовлені.

«‎Тому, я думаю, ми повинні прислухатися до думки військових експертів, коли саме ми будемо готові або коли союзники будуть готові почати відправку і доставку F-16. Чим раніше, тим краще»‎, — заявив він.

За словами Столтенберга, кожен союзник сам вирішуватиме, чи постачати F-16 в Україну, і союзники дотримуються різної політики.

Але водночас, зазначив генсек, війна в Україні - це агресивна війна, і Київ має право на самооборону, включно з нанесенням ударів по законних російських військових об'єктах за межами України.

Передача Україні літаків F-16

Канада виділить близько мільйонів 45 доларів, які підуть на підтримку винищувачів F-16 в Україні. Зокрема, ці кошти допоможуть отримати життєво необхідні матеріали та обладнання для F-16, наприклад, запасні частини, озброєння, авіоніку та боєприпаси.

Нідерланди також додадуть до 18 винищувачів F-16, які готуються до доставки в Україну, ще шість 6 літаків.

У Пентагоні розраховують, що перші винищувачі F-16 Україна отримає вже цьогоріч.

Данія також планує передати Україні літаки F-16. На брифінгу у Миколаєві міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що загрози зриву передачі обіцяних Данією винищувачів F-16 немає. Керівництво України впевнене, що в 2024 році вони зʼявляться в українському небі.

У грудні у Великій Британії базову підготовку до польотів на F-16 пройшла перша група українських пілотів. Ці шість пілотів зараз навчається керувати винищувачами у Данії.