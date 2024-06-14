Калузький сільський будинок культури. Фото надала Тетяна Мальчикова.

В селищі Калуга Миколаївської області планують відремонтувати укриття у місцевому будинку культури. Проект оцінюють у 443,6 тисячі гривень.

Про це свідчать дані в системі публічних закупівель ProZorro, повідомляють «НикВести».

Замовник поточного ремонту підвалу — відділ освіти, культури, молоді та спорту Березнегуватської селищної ради.

Згідно тендеру, підрядник має очистити, пофарбувати стіни та замурувати їх окремі частини. В приміщенні оновлять підлогу та сходинки, встановлять нові двері. Також від замовника очікують улаштування тротуару з бетону.

Фахівець з тендерної документації Тетяна Ацеховська у коментарі журналісту «НикВести» пояснила, що працівники ДСНС оглянули підвальне приміщення Калузького сільського будинку культури і рекомендували відремонтувати та облаштувати його під найпростіше укриття.

Підвальне приміщення в Калузькому сільському будинку культури, яке планують облаштувати під найпростіше укриття. Фото надала Тетяна Мальчикова. Підвальне приміщення в Калузькому сільському будинку культури, яке планують облаштувати під найпростіше укриття. Фото надала Тетяна Мальчикова.

Начальниця вiддiлу освiти культури, молоді та спорту Березнегуватської селищної ради Тетяна Мальчикова пояснила, що поряд з будинком культури знаходиться ліцей. Укриття у навчальному закладі немає, тому діти не можуть вийти на очне навчання.

— В ліцеї навчається 120 дітей. Ми хочемо зробити ремонт у будинку культури, облаштувати центр, де вчителі можуть навчати дітей. Там дуже хороше підвальне приміщення, в ньому можуть бути і учні нашого ліцею, і місцеві жителі Калуги. Виходимо з цієї ситуації як можемо, аби діти навчалися, тому що стільки років вже (на онлайн навчанні, — прим.). Укриття підвищить шанс на повернення до очного навчання. Там багато роботи, але ми його зробимо, — сказала Тетяна Мальчикова в коментарі «НикВести».

Вона додала, що укриття складається з трьох кімнат, коридору, також планується облаштування санвузлу — загальна площа підвалу 95 квадратних метрів. Одночасно в підвалі можуть знаходитися до 50 людей.

Загалом на роботи планують витратити 433 тисячі 670 гривень. Завершити будівництво підрядник повинен 31 серпня 2024 року.

Підвальне приміщення в Калузькому сільському будинку культури, яке планують облаштувати під найпростіше укриття. Фото надала Тетяна Мальчикова. Підвальне приміщення в Калузькому сільському будинку культури, яке планують облаштувати під найпростіше укриття. Фото надала Тетяна Мальчикова.

Ситуація з укриттями у Миколаєві

Миколаїв опинився у списку областей з найгіршим станом укриттів. Після перевірки стану сховищ по усій Україні РНБО визнало незадовільною роботу щодо готовності укриттів до використання у низці областей та міст, зокрема — Миколаєві. Після чого міський голова звільнив начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Олександра Герасименю. А перший заступник мера Віталій Луков отримав догану.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім уточнив, що 69% від занедбаних укриттів області припадають саме на Миколаїв. Водночас майже половина жителів міста (47%) оцінила стан бомбосховищ у місті як жахливий чи поганий.

Ще у травні 2023 року на ремонт та оснащення укриттів з бюджету Миколаєва виділили понад 70 мільйонів гривень. Проте зʼясувалося, що міський бюджет не отримає коштів зі 102 мільйонів гривень, які держава виділила на ремонт укриттів у школах та дитсадках області. А наприкінці серпня 2023 року очільник ОВА Віталій Кім заявив, що незадоволений укриттями у школах регіону.

Керівниця управління освіти Миколаївської міської ради Ганна Личко повідомила, що у місті ремонтують укриття у 21 школі, ще 9 — на етапі планування. Тоді ж у міській раді заявляли, що до кінця 2023 року департамент житлово-комунального господарства планує відремонтувати 18 найпростіших укриттів.

У жовтні 2023 року «НикВести» повідомляли, що департамент архітектури Миколаївської ОВА впродовж місяця уклав 27 прямих договорів на розробку проєктно-кошторисної документації та проведення капітальних ремонтів закладів бюджетної сфери з фірмою з ТОВ «Архітектурне бюро — Хвиля 89», яка існує менше ніж півроку та належить члену громадської ради області з питань відновлення. Пізніше Миколаївська ОВА пояснила, що прямі договори на проектування укриттів з цією фірмою дозволили зекономити бюджет.

Читайте статтю «НикВести» «Ремонт під кінець року: кому без конкурсу дісталися підряди на укриття у Миколаєві».