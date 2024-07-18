Оформлення Зеленої картки — це обов'язковий етап для тих, хто планує поїздку за кордон на автомобілі. Проте інколи трапляються випадки шахрайства у процесі страхування. Щоб захистити себе та свої фінанси, важливо вибирати надійні ресурси для оформлення поліса.

Що таке Зелена картка і чому вона потрібна

Зелена картка — це міжнародний страховий сертифікат, що забезпечує покриття шкоди, завданої третім особам внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, яку спричинив водій-українець. Компенсація включає збитки:

Майнові (ремонт ТЗ, споруд, які постраждали в ДТП);

Особисті (медичні витрати на лікування).

Наявність страховки суворо перевіряється на державному кордоні. При відсутності сертифіката водія не пропустять в ЄС. Якщо ж строк дії поліса закінчиться під час мандрівки, у разі форс-мажору на дорозі на автомобіліста чекатиме штраф за місцевими законами та самостійна сплата збитків.

Які є ризики при оформленні Зеленої картки

Попри те, що випуск Зеленої картки контролюється Моторно-транспортним бюро України, випадки фальсифікації — не рідкість. Зазвичай, шахрайство відбувається з паперовими бланками, коли водій оформлює поліс у сумнівних точках страхування.

Проблеми бувають різного характеру, але найбільш поширені такі:

Фальшиві поліси. Покупка підробленої Зеленої картки з недійсним номером або QR-кодом. Поліс виявляється не зареєстрованим в єдиній базі МТСБУ.

Покупка підробленої Зеленої картки з недійсним номером або QR-кодом. Поліс виявляється не зареєстрованим в єдиній базі МТСБУ. Некоректні дані. В бланку зазначені неправильна інформація про авто (номер ТЗ, VIN-код тощо). Така страховка не буде працювати.

В бланку зазначені неправильна інформація про авто (номер ТЗ, VIN-код тощо). Така страховка не буде працювати. Завищені ціни. Нелегальні продавці встановлюють невиправдано високі ціни. Враховуючи, що тарифний план офіційно затверджений МТСБУ, його зміна — це порушення закону.

Нелегальні продавці встановлюють невиправдано високі ціни. Враховуючи, що тарифний план офіційно затверджений МТСБУ, його зміна — це порушення закону. Неправомірне використання даних. Особисті відомості можуть бути використані шахраями для інших цілей.

Страхування онлайн — безпека та комфорт

Уникнення підводних каменів при купівлі Зеленої картки — питання фінансової стабільності драйвера. Звертаючись напряму до страхової компанії або використовуючи перевірені онлайн-сервіси для оформлення страховки онлайн, ви мінімізуєте ризик стати жертвою.

Для того, щоб вибрати надійний страховий сервіс, слід звернути увагу на кілька ключових аспектів:

Прозорість умов. Сайт має містити детальний опис послуг, які надаються, актуальні програми та їх вартість.

Сайт має містити детальний опис послуг, які надаються, актуальні програми та їх вартість. Зручність для користувачів. Переконайтеся, що інтерфейс сервісу зрозумілий, а процес оформлення поліса простий та не займає багато часу. Наявність мобільного застосунку підвищує довіру до компанії.

Переконайтеся, що інтерфейс сервісу зрозумілий, а процес оформлення поліса простий та не займає багато часу. Наявність мобільного застосунку підвищує довіру до компанії. Підтримка клієнтів. Надійний сервіс повинен мати оперативну службу підтримки, готову допомогти у разі виникнення питань.

Надійний сервіс повинен мати оперативну службу підтримки, готову допомогти у разі виникнення питань. Репутація сервісу. Перевірте відгуки користувачів та рейтинг ресурсу.

Якщо ви не впевнені в полісі, перевірте його дійсність на офіційному сайті МТСБУ по унікальному номеру договору.