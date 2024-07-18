Оформлення Зеленої картки — це обов'язковий етап для тих, хто планує поїздку за кордон на автомобілі. Проте інколи трапляються випадки шахрайства у процесі страхування. Щоб захистити себе та свої фінанси, важливо вибирати надійні ресурси для оформлення поліса.
Зелена картка — це міжнародний страховий сертифікат, що забезпечує покриття шкоди, завданої третім особам внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, яку спричинив водій-українець. Компенсація включає збитки:
Наявність страховки суворо перевіряється на державному кордоні. При відсутності сертифіката водія не пропустять в ЄС. Якщо ж строк дії поліса закінчиться під час мандрівки, у разі форс-мажору на дорозі на автомобіліста чекатиме штраф за місцевими законами та самостійна сплата збитків.
Попри те, що випуск Зеленої картки контролюється Моторно-транспортним бюро України, випадки фальсифікації — не рідкість. Зазвичай, шахрайство відбувається з паперовими бланками, коли водій оформлює поліс у сумнівних точках страхування.
Проблеми бувають різного характеру, але найбільш поширені такі:
Уникнення підводних каменів при купівлі Зеленої картки — питання фінансової стабільності драйвера. Звертаючись напряму до страхової компанії або використовуючи перевірені онлайн-сервіси для оформлення страховки онлайн, ви мінімізуєте ризик стати жертвою.
Для того, щоб вибрати надійний страховий сервіс, слід звернути увагу на кілька ключових аспектів:
Якщо ви не впевнені в полісі, перевірте його дійсність на офіційному сайті МТСБУ по унікальному номеру договору.
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Оформлення Зеленої картки — це обов'язковий етап для тих, хто планує поїздку за кордон на автомобілі. Проте інколи трапляються випадки шахрайства у процесі страхування. Щоб захистити себе та свої фінанси, важливо вибирати надійні ресурси для оформлення поліса.
Зелена картка — це міжнародний страховий сертифікат, що забезпечує покриття шкоди, завданої третім особам внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, яку спричинив водій-українець. Компенсація включає збитки:
Наявність страховки суворо перевіряється на державному кордоні. При відсутності сертифіката водія не пропустять в ЄС. Якщо ж строк дії поліса закінчиться під час мандрівки, у разі форс-мажору на дорозі на автомобіліста чекатиме штраф за місцевими законами та самостійна сплата збитків.
Попри те, що випуск Зеленої картки контролюється Моторно-транспортним бюро України, випадки фальсифікації — не рідкість. Зазвичай, шахрайство відбувається з паперовими бланками, коли водій оформлює поліс у сумнівних точках страхування.
Проблеми бувають різного характеру, але найбільш поширені такі:
Уникнення підводних каменів при купівлі Зеленої картки — питання фінансової стабільності драйвера. Звертаючись напряму до страхової компанії або використовуючи перевірені онлайн-сервіси для оформлення страховки онлайн, ви мінімізуєте ризик стати жертвою.
Для того, щоб вибрати надійний страховий сервіс, слід звернути увагу на кілька ключових аспектів:
Якщо ви не впевнені в полісі, перевірте його дійсність на офіційному сайті МТСБУ по унікальному номеру договору.