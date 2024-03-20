Польські фермери блокують кордон з Україною. Фото з відкритих джерел

За березень Україна недоотримає 6,5 мільярдів надходжень від митниці через блокування кордону поляками.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«6,5 мільярдів гривень. Стільки Україна втратить у надходженнях від митниці внаслідок блокування кордону в березні. Нагадаю, що в минулому ця цифра становила 7 мільярдів гривень», — повідомив він.

Раніше повідомлялося, що у вівторок, 20 лютого, польські протестувальники на пункті пропуску «Медика — Шегині» перекрили залізницю і розсипали збіжжя з вантажного вагону на колії.

Нагадаємо, 11 лютого перед пунктом пропуску «Ягодин — Дорогуськ» польські фермери висипали частину зерна з трьох українських фур.

Міністерство аграрної політики та продовольства України засудила навмисне знищення українського зерна польськими протестувальниками на українсько-польському кордоні.

13 лютого стало відомо, що у Польщі правоохоронці відкрили справу через аграріїв-мітингувальників, які висипали на землю українське зерно.

Також міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський попросив вибачення у України за інцидент з розсипаним зерном, який стався у неділю на польсько-українському кордоні.