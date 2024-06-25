Пошкоджена багатоповерхівка після чергового обстрілу росіянами Миколаєва. Фото «НикВести»

З початку дії програми «єВідновлення» власники пошкодженого або зруйнованого майна у Миколаївському районі отримали 982 мільйони гривень компенсації.

Про це повідомив начальник Миколаївської районної військової адміністрації Максим Кашуба, пишуть «НикВести».

За його словами, комісії обробили близько 82% зав про пошкоджене та зруйноване майно.

— Внесено в реєстр 8 538 заявок, оброблено заяв по пошкодженому майну 5 530, комісією по зруйнованому — 954. Загальний відсоток оброблених заяв близько 82%, — сказав Максим Кашуба.

За його словами, за пошкоджене житло мешканці Миколаївського району отримали загалом 349 мільйонів гривень.Власники зруйнованого майна отримали сертифікати на суму 633 мільйони гривень.

Як працює «єВідновлення» на Миколаївщині

Від 10 травня 2023 року в Україні діє програма компенсації за пошкоджене житло «єВідновлення». Миколаївська область увійшла в п'ятірку регіонів, що є лідерами за кількістю отриманих компенсацій за пошкоджене майно у межах програми «єВідновлення».

Так, протягом року жителям Миколаївської області, чиє майно було пошкоджено внаслідок російської агресії, виплатили 140 мільйонів гривень в рамках програми.

Як відомо, з 1 січня 2024 року українці, які зробили ремонт пошкодженого житла внаслідок російської агресії за власний кошт, можуть також претендувати на виплату компенсації.

У вересні 2023 року миколаївець, засуджений за колабораціонізм, подав заявку на компенсацію пошкодженого російським обстрілом майна за програмою «єВідновлення». Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич зауважив, що колаборант не отримає грошей від держави.

Раніше Миколаївщина увійшла у п'ятірку областей-лідерів, де заявок за програмою «єВідновлення» подали найбільше. Однак область має найменші показники розгляду цих заявок. Тому Міністерство відновлення закликало миколаївські комісії пришвидшити їх опрацювання: «Від цього залежить можливість власників в найкоротші терміни отримати допомогу для відновлення житла до осінньо-зимових холодів».

Наразі в Миколаївській області працюють вже 30 комісій з відновлення пошкодженого за час повномасштабного вторгнення житла за програмою «єВідновлення». А в січні цього року перший житель Миколаєва придбав квартиру за житловим сертифікатом «єВідновлення».

Раніше повідомлялося, що за програмою «єВідновлення» жителям Миколаївщини виплатили вже 330 мільйонів гривень компенсацій за пошкоджене майно.