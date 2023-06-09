Верховний суд Нідерландів підтвердив рішення Апеляційного суду Амстердаму в жовтні 2021 року щодо «скіфського золота» — його треба передати Україні.

Рішення суд ухвалив 9 червня, пише «Бабель».

Музеї Криму подали касаційну скаргу до Верховного суду щодо рішення Апеляційного суду, однак Верховний суд відхилив цю скаргу — судова тяганина завершилася. Музей Алларда Пірсона в Амстердамі має передати мистецькі цінності державі України, а не музеям Криму.

У 2014 році понад дві тисячі експонатів вивезли з музеїв Криму на виставку в Амстердам. Після окупації Криму Росія та Україна сперечалися про приналежність колекції. У колекції більше ніж 2 тисячі експонатів загальною вартістю понад мільйон євро. Після завершення експозиції 19 об’єктів, серед яких легендарні золоті меч і щит, повернулися до Музею історичних коштовностей у Києві. Решта ж зібрання — 565 музейних предметів та 2 111 одиниць зберігання, загальна вартість яких становить майже €1,5 мільйона, — стала предметом суперечки.

Київ на суді наголошував, що за українським законодавством усі музейні експонати перебувають у власності держави, а музеї є лише тимчасовими розпорядниками. На боці України була і конвенція ЮНЕСКО від 1970 року, згідно з якою кожна суверенна держава має право вивозити або не вивозити, забороняти відчуження та повертати з виставок будь-які культурні цінності, якщо вважає такі дії незаконними.

Нагадаємо, що на аукціоні Віоліті продали одну з найбільш рідкісних монет номіналом 1 копійка. Покупець виклав за неї 17 тисяч 756 гривень.