Вєста Гунченко

До Миколаєва із сольним концертом завітає українська стендаперка Вєста Гунченко.

Як повідомляють організатори, виступ заплановано на 6 квітня,19:00 у закладі «Maison» за адресою: проспект Центральний, 75а.

Сольник Вєсти Гунченко «Безакцизна оргія» про речі, які не залишать байдужою жодну людину в Україні: секс і корупцію.

«Зриватимемо покрови у прямому і переносному сенсах, різатимемо правду-матку, вдаримо комедією по бюрократії і що там ще має робити поважний стендапер», — повідомляють організатори.

Миколаївців запрошують відвідати концерт та насолодитися дотепною імпровізацією із залом та неочікуваною та глибокою комедією від стендаперки Вєсти Гунченко. Квитки можна придбати за посиланням.

Нагадаємо, що 28 березня у Києві презентували фільм «Ми, наші улюбленці та війна» — там розповідається історія зоопарку Миколаєва під час великої війни.