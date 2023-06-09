Міський голова Дніпра Борис Філатов передав рятувальникам власне судно, яке використають для потреб Херсону.
Про це він розповів у себе в Facebook.
Видання «Дніпровська панорама» пише, що судно має повітряну подушку, що забезпечує високу прохідність. Воно здатне йти попри болота чи трясовину.
— Прощавай, котику, тепер у тебе буде нове життя з рятувальниками… Допоможіть Херсону. Хоч пляшкою води. Кожен. Чим зможете, – написав Борис Філатов.
Мер Дніпра зазначив, що це судно є подарунком для рятувальників від його родини.
В коментарях під дописом Бориса Філатова звинувачують у тому, що такі судна виготовляють в Росії, де, відповідно воно і було придбане.
Однак мер Дніпра запевнив, що придбав його ще до 2014 року.
— Я дуже втомився від ідіотів. Чесно.Так, це судно дійсно виробляють в РФ, але воно придбане ще до війни. До 14-го року. Але скажи мені, ідіоте, що ти особисто відправив на Херсон окрім безглуздих коментарів в фейсбуці?, - обурився в коментарях Борис Філатов.
Нагадаємо, раніше гуманітарний штаб народного депутата Олександра Гайду передав на потреби військових човен для усунення наслідків підтоплення через підрив росіянами Каховської ГЕС.
Міський голова Дніпра Борис Філатов передав рятувальникам власне судно, яке використають для потреб Херсону.
Про це він розповів у себе в Facebook.
Видання «Дніпровська панорама» пише, що судно має повітряну подушку, що забезпечує високу прохідність. Воно здатне йти попри болота чи трясовину.
— Прощавай, котику, тепер у тебе буде нове життя з рятувальниками… Допоможіть Херсону. Хоч пляшкою води. Кожен. Чим зможете, – написав Борис Філатов.
Мер Дніпра зазначив, що це судно є подарунком для рятувальників від його родини.
В коментарях під дописом Бориса Філатова звинувачують у тому, що такі судна виготовляють в Росії, де, відповідно воно і було придбане.
Однак мер Дніпра запевнив, що придбав його ще до 2014 року.
— Я дуже втомився від ідіотів. Чесно.Так, це судно дійсно виробляють в РФ, але воно придбане ще до війни. До 14-го року. Але скажи мені, ідіоте, що ти особисто відправив на Херсон окрім безглуздих коментарів в фейсбуці?, - обурився в коментарях Борис Філатов.
Нагадаємо, раніше гуманітарний штаб народного депутата Олександра Гайду передав на потреби військових човен для усунення наслідків підтоплення через підрив росіянами Каховської ГЕС.