Міський голова Дніпра Борис Філатов передав рятувальникам власне судно, яке використають для потреб Херсону.

Про це він розповів у себе в Facebook.

Видання «‎Дніпровська панорама»‎ пише, що судно має повітряну подушку, що забезпечує високу прохідність. Воно здатне йти попри болота чи трясовину.

— Прощавай, котику, тепер у тебе буде нове життя з рятувальниками… Допоможіть Херсону. Хоч пляшкою води. Кожен. Чим зможете, – написав Борис Філатов.

Мер Дніпра зазначив, що це судно є подарунком для рятувальників від його родини.

В коментарях під дописом Бориса Філатова звинувачують у тому, що такі судна виготовляють в Росії, де, відповідно воно і було придбане.

Однак мер Дніпра запевнив, що придбав його ще до 2014 року.

— Я дуже втомився від ідіотів. Чесно. Так, це судно дійсно виробляють в РФ, але воно придбане ще до війни. До 14-го року. Але скажи мені, ідіоте, що ти особисто відправив на Херсон окрім безглуздих коментарів в фейсбуці?, - обурився в коментарях Борис Філатов.

Нагадаємо, раніше гуманітарний штаб народного депутата Олександра Гайду передав на потреби військових човен для усунення наслідків підтоплення через підрив росіянами Каховської ГЕС.