Благодійні фонди savED і «Твоя опора» об’єднались, аби напередодні зимових свят зібрати кошти для облаштування укриття у Миколаївському дитячому садочку № 77.

Про це повідомили організатори проєкту, передає «НикВести».

Щоб долучити до збору коштів, фонди влаштували благодійний аукціон зустрічей, який відбуватиметься на платформі meetingme.org.ua.

Організатори зазначили, що навколо ідеї згуртувалися люди з різних сфер — від зірок шоубізнесу, блогерів до вузькопрофільних експертів. Кожен з них представив індивідуальний лот. За результатами торгів, їх переможці проведуть час із цікавими людьми, або ж отримають цінну експертну консультацію.

«Від початку повномасштабного вторгнення сигнал повітряної тривоги у Миколаївській області звучав понад 1600 разів. Садочку № 77 пощастило залишитися неушкодженим під час масованих ракетних обстрілів Миколаєва, коли тільки в ніч на 30 липня 2022 року по місту було випущено 40 ракет. Втім, відкрити двері для своїх вихованців садочок не може через відсутність безпечного укриття. А ми мріємо, аби це укриття було не просто сірим підвалом, а стало для дітей комфортним, затишним, а головне — безпечним освітнім простором, де вони зможуть проводити час та продовжити заняття чи просто гру», — розповіла співзасновниця Благодійного фонду savED Анна Новосад.

Як відомо, стартує аукціон символічно до Дня святого Миколая та триватиме до 30 грудня включно. До уваги учасників представлено вже понад 60 лотів. Втім, фонди закликають бажаючих не лише боротись за лоти, але й виставити власні, ставши благодійним «Миколаєм» для миколаївських дошкільнят.

«На жаль, через війну наші діти не мають змоги повноцінно відвідувати навчальні заклади. Часто причиною є відсутність укриття або ж його необлаштованість. Задля того, щоб діти повернулися до відвідування садочку, ми організували аукціон зустрічей. Це чудова нагода обмінятися цінною комунікацію, зустрітися з цікавими людьми і при цьому зібрати необхідні кошти для створення надійного та комфортного укриття у садочку», — сказала засновниця та генеральна директорка Благодійного фонду «Твоя опора» Валерія Татарчук.

Як повідомлялось раніше, Управління освіти Миколаївської міської ради збирається облаштувати укриття в пʼяти дитячих садочках та одному ліцеї міста. На ці роботи загалом планується витратити понад 7,5 мільйонів гривень.

Нагадаємо, Міністерство освіти і науки України підписало меморандум про взаєморозуміння з Житомирською міською радою та представництвом Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні щодо створення нових стандартів для укриттів.

Також у березні цього року повідомлялось, що Управління освіти Миколаївської міської ради уклало договори на ремонт укриттів у семи дитсадках і одній школі на загальну суму у 8 мільйонів 513 тисяч 435 гривень.

Як відомо, у Миколаєві до вересня 2024 року планують облаштувати укриття у всіх закладах освіти, де є підвальні приміщення. Таких наразі налічується приблизно 52 заклади.