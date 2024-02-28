110 бригада, яка боронила Авдіївку, відійшла на ротацію. Фото: Facebook 110-ї бригади

110 окрема механізована бригада, яка два роки активно захищала Авдіївку, оголосила про свій вихід на ротацію.

Про це повідомила 110 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка в Facebook.

В бригаді повідомили, що це перша ротація з початку повномасштабного вторгнення.

«Ми виходимо на відпочинок. Виходимо з високо піднятою головою. За два роки протистояння нарешті ротація. Ми будемо набиратися сил, щоб знову бити ворога. Підрозділам що нас змінили бажаємо витримки та якомога більше знищити орків», — повідомили в бригаді.

Військові подякували Авдіївській, Мирноградській, Покровській військово-цивільним адміністраціям та керівництву Авдіївського коксохімічного заводу.

«Без вашого сприяння нам би було набагато важче стримувати навалу московитської орди», — написали військові.

Нагадаємо, у ніч проти 17 лютого, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський ухвалив рішення вивести підрозділи з Авдіївки, що на Донеччині, щоб уникнути оточення та зберегти життя і здоров'я військовослужбовців.

Нагадаємо, що днем раніше, 15 лютого, 3-я окрема штурмова бригада підтвердила, що була терміново передислокована для посилення українських військ в районі Авдіївки. В прес-службі зазначили, що ситуація в місті надзвичайно критична.

16 лютого у бригаді повідомили, що російська армія продовжує активно обстрілювати Авдіївку, зокрема територію Коксохімічного заводу. Загарбники штурмують місто та атакують з повітря і вдень, і вночі.