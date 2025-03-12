«Перша велика конструктивна бесіда»: Зеленський прокоментував вчорашню зустріч між Україною та США в Саудівській Аравії

Президент України Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський назвав зустріч між Україною та США, що відбулась учора, 11 березня, в Саудівській Аравії, першою конструктивною бесідою між командами обох країн.

Таку думку він висловив сьогодні, 12 березня, під час пресбрифінгу щодо результатів переговорів України та США, пишуть «МикВісті».

«Відверто, я вважаю, що це така перша велика конструктивна бесіда між нашими командами. Я хочу подякувати американській стороні та українській команді, подякувати за те, що це відбулося, багатогодинна зустріч. Вона була дійсно достатньо детальна. Для нас дуже важливо, щоб ми були почутими один одним. Вчора була дуже позитивна зустріч. Я налаштований дуже серйозно і для мене важливо закінчити війну. Я хочу, щоб президент США це бачив, щоб примусити Росію до закінчення цієї війни.Тому моя реакція була, ми готові до формату тиші на 30 днів, у тому форматі, який нам запропонувала американська сторона», – сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, учора відбулась зустріч української делегації із представниками США в Саудівській Аравії. Після зустрічі голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо тимчасового припинення вогню на 30 днів.

Своєю чергою, Володимир Зеленський підтвердив, що Україна сприймає пропозицію США щодо тимчасового припинення вогню на 30 днів, тепер «якщо «рускіє» погодяться — тиша запрацює».

Раніше під час виступу в Конгресі президент США Дональд Трамп заявив, що отримав листа від президента України Володимира Зеленського. У ньому, за словами Дональда Трампа, йдеться про готовність України «сісти за стіл переговорів якомога швидше, щоб наблизити стійкий мир», а також підписати угоду про корисні копалини.

Слід також нагадати, що президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова підписати угоду про корисні копалини між Україною та США в будь-який час та в будь-якому зручному форматі.