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Під час ракетної атаки РФ по Миколаєву в ніч на 27 квітня вчергове було пошкоджено приміщення обласного краєзнавчого музею.
Фотографії наслідків опублікували на фейсбук-сторінці закладу.
Виставкові зали не постраждали, відзначили там.
«Вкотре дісталося і нашому музею: знову повилітали вікна, попадали і побились вітрини, пошкоджена стеля. Гуртом прибрали наслідки пошкоджень і готові приймати відвідувачів. Виставкові зали не постраждали», — сказали в музеї.
Незважаючи на обстріл, заклад продовжує роботу і запрошує відвідувачів на вихідні.
«Хто запланував відвідати музей у вихідні, не відкладайте. Попри все ми працюємо», — додали в музеї.
Нагадаємо, близько 1 години ночі 27 квітня російські війська здійснили ракетний удар по Миколаєву. В результаті влучення боєприпасів та уламків від них руйнувань зазнали житлові будинки та історична будівля міста — зареєстровано дві пожежі. Під час атаки постраждало понад 20 людей, одна людина загинула.
Внаслідок удару РФ по Миколаєву в місті пошкоджено понад сотню житлових будинків, шість закладів освіти, сім адмінбудівель та обласний краєзнавчий музей.
Журналістка видання «НикВести» Олена Козубовська опинилася під завалами після влучання російської ракети у п'ятиповерховий будинок, який було зруйновано в центрі Миколаєва. Вона отримала травми рук.
Після чого президент України Володимир Зеленський прокоментував нічний обстріл Миколаєва «Калібрами» з боку російських військ.
Раніше НикВести опублікували фоторепортаж з місць прильотів. Внаслідок удару в місті пошкоджено понад сотню житлових будинків, шість закладів освіти, сім адмінбудівель та обласний краєзнавчий музей.
Під час ракетної атаки РФ по Миколаєву в ніч на 27 квітня вчергове було пошкоджено приміщення обласного краєзнавчого музею.
Фотографії наслідків опублікували на фейсбук-сторінці закладу.
Виставкові зали не постраждали, відзначили там.
«Вкотре дісталося і нашому музею: знову повилітали вікна, попадали і побились вітрини, пошкоджена стеля. Гуртом прибрали наслідки пошкоджень і готові приймати відвідувачів. Виставкові зали не постраждали», — сказали в музеї.
Незважаючи на обстріл, заклад продовжує роботу і запрошує відвідувачів на вихідні.
«Хто запланував відвідати музей у вихідні, не відкладайте. Попри все ми працюємо», — додали в музеї.
Нагадаємо, близько 1 години ночі 27 квітня російські війська здійснили ракетний удар по Миколаєву. В результаті влучення боєприпасів та уламків від них руйнувань зазнали житлові будинки та історична будівля міста — зареєстровано дві пожежі. Під час атаки постраждало понад 20 людей, одна людина загинула.
Внаслідок удару РФ по Миколаєву в місті пошкоджено понад сотню житлових будинків, шість закладів освіти, сім адмінбудівель та обласний краєзнавчий музей.
Журналістка видання «НикВести» Олена Козубовська опинилася під завалами після влучання російської ракети у п'ятиповерховий будинок, який було зруйновано в центрі Миколаєва. Вона отримала травми рук.
Після чого президент України Володимир Зеленський прокоментував нічний обстріл Миколаєва «Калібрами» з боку російських військ.
Раніше НикВести опублікували фоторепортаж з місць прильотів. Внаслідок удару в місті пошкоджено понад сотню житлових будинків, шість закладів освіти, сім адмінбудівель та обласний краєзнавчий музей.