Під час ракетної атаки РФ по Миколаєву в ніч на 27 квітня вчергове було пошкоджено приміщення обласного краєзнавчого музею.

Фотографії наслідків опублікували на фейсбук-сторінці закладу.

Виставкові зали не постраждали, відзначили там.

«Вкотре дісталося і нашому музею: знову повилітали вікна, попадали і побились вітрини, пошкоджена стеля. Гуртом прибрали наслідки пошкоджень і готові приймати відвідувачів. Виставкові зали не постраждали», — сказали в музеї.

Незважаючи на обстріл, заклад продовжує роботу і запрошує відвідувачів на вихідні.

«Хто запланував відвідати музей у вихідні, не відкладайте. Попри все ми працюємо», — додали в музеї.

Нагадаємо, близько 1 години ночі 27 квітня російські війська здійснили ракетний удар по Миколаєву. В результаті влучення боєприпасів та уламків від них руйнувань зазнали житлові будинки та історична будівля міста — зареєстровано дві пожежі. Під час атаки постраждало понад 20 людей, одна людина загинула.

Внаслідок удару РФ по Миколаєву в місті пошкоджено понад сотню житлових будинків, шість закладів освіти, сім адмінбудівель та обласний краєзнавчий музей.

Журналістка видання «НикВести» Олена Козубовська опинилася під завалами після влучання російської ракети у п'ятиповерховий будинок, який було зруйновано в центрі Миколаєва. Вона отримала травми рук.

Після чого президент України Володимир Зеленський прокоментував нічний обстріл Миколаєва «Калібрами» з боку російських військ.

Раніше НикВести опублікували фоторепортаж з місць прильотів. Внаслідок удару в місті пошкоджено понад сотню житлових будинків, шість закладів освіти, сім адмінбудівель та обласний краєзнавчий музей.