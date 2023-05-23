У селі Дмитрівка Вознесенського району Миколаївщини у річці Південий Буг загинула дівчинка.

Про це повідомили у ГУ ДСНС в Миколаївській області.

22 травня о 19:40 на спецлінію 101 надійшло повідомлення про надзвичайну подію на воді, яка сталась у селі Дмитрівка Прибужанської територіальної громади Вознесенського району на річці Південний Буг. На виклик прибуло відділення 12 державної пожежно-рятувальної частини.

З’ясувалось, що дівчинка 2008 р. н. послизнулась на залізобетонних плитах облаштованого водозабору колишньої насосної станції, впала у воду та зникла.

Рятувальники на надувному човні обстежили водойму. Через деякий час пошуку, тіло дівчини було виявлено на відстані близько 5-6 метрів від берега на глибині близько 2 метрів.

Причини та обставини події наразі встановлюють співробітники поліції.

Нагадаємо, 13 травня 3-річна дівчинка померла від удушення, коли бавилася на батуті в дитячому містечку «Казка» у Миколаєві. Після чого, слідчі поліції затримали 45-річну власницю батуту за «Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки». 16 травня у Заводському райсуді Миколаєва було прийняте рішення арештувати власницю батуту.