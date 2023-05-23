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У Миколаєві до завтрашнього вечора припинено подачу води у будинки на чотирьох вулицях міста.
Про це повідомили у «Миколаївводоканалі»
Причина - аварія на водопровідній мережі. Подачу води припинено до 17:00 будинки, що розташовані в квадраті вулиць:
Нагадаємо, що у Миколаєві замінюють велику ділянку водопроводу в мікрорайоні Північний.
У Миколаєві до завтрашнього вечора припинено подачу води у будинки на чотирьох вулицях міста.
Про це повідомили у «Миколаївводоканалі»
Причина - аварія на водопровідній мережі. Подачу води припинено до 17:00 будинки, що розташовані в квадраті вулиць:
Нагадаємо, що у Миколаєві замінюють велику ділянку водопроводу в мікрорайоні Північний.