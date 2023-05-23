У Миколаєві до завтрашнього вечора припинено подачу води у будинки на чотирьох вулицях міста.

Про це повідомили у «Миколаївводоканалі»

Причина - аварія на водопровідній мережі. Подачу води припинено до 17:00 будинки, що розташовані в квадраті вулиць:

вулиця 1-а Воєнна

вулиця Столярна

вулиця 3-я Военна

вулиця Каразіна.

Нагадаємо, що у Миколаєві замінюють велику ділянку водопроводу в мікрорайоні Північний.