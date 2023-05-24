Нідерланди виділять 260 мыльйонів євро на закупівлю артилерійських боєприпасів 155-мм калібру для України.

Про це повідомили у пресслужбі міністерства оборони Нідерландів.

Зазначається, що під час засідання міністрів оборони в Брюсселі також обговорили пропозицію єврокомісара Тьєррі Бретона, яка полягає у виділенні 500 мільйонів євро з бюджету ЄС на збільшення потужностей оборонної промисловості. Відповідні заходи необхідні для військової підтримки України та поновлення запасів країн-членів ЄС.

Також в міністерстві оборони нагадали про те, що Нідерланди й надалі активно працюють над підготовкою українських воїнів, яка відбувається завдяки навчальній місії ЄС. Станом на сьогодні підготовку пройшли вже 15,2 тисячі бійців.

Нагадаємо, раніше через механізм Світового банку Нідерланди виділили 100 мільйонів євро на гарантії для фінансування сільськогосподарського бізнесу в Україні, а також на генератори, щоб допомогти країні пережити майбутню зиму.







