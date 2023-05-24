У Первомайську 46-річному підозрюваному у вбивстві обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомили у прокуратурі Миколаївської області.

За даними слідства, 21 травня 2023 року у Первомайську вдома у підозрюваного між ним і його 41-річним знайомим стався конфлікт. Під час сварки підозрюваний схопив ніж та вдарив ним в шию знайомому. Потерпілий помер.

Зазначається, що раніше зловмисник вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення умисного тяжкого тілесного ушкодження.

За вказане кримінальне правопорушення передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк до 15 років.

Раніше повідомлялось, у селі Дмитрівка Вознесенського району Миколаївщини у річці Південий Буг загинула дівчинка.