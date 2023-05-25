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У Миколаєві у багатоповерхівці по Лазурній горіла квартира. Рятувальникам довелося евакуювати частину мешканців.
Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Миколаївській області.
25 травня о 08:50 на спецлінію 101 надійшло повідомлення про пожежу у квартирі на сьомому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку по вулиці Лазурній.
На місце прибули підрозділи оперативно-рятувальної служби, які провели евакуацію мешканців квартир з верхніх поверхів.
— Наразі, врятовано жінку 80 років. О 09:20 пожежу на площі 5 кв. м локалізовано, о 09:30 ліквідовано. Усі відповідні служби працюють на місці. Подробиці згодом, — зазначили рятувальники.
Нагадаємо, що 21 травня у Миколаївській області відбулось 4 пожежі, зокрема горіли три будівлі у Миколаєві, а в Первомайську відбулось загоряння сухої трави
У Миколаєві у багатоповерхівці по Лазурній горіла квартира. Рятувальникам довелося евакуювати частину мешканців.
Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Миколаївській області.
25 травня о 08:50 на спецлінію 101 надійшло повідомлення про пожежу у квартирі на сьомому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку по вулиці Лазурній.
На місце прибули підрозділи оперативно-рятувальної служби, які провели евакуацію мешканців квартир з верхніх поверхів.
— Наразі, врятовано жінку 80 років. О 09:20 пожежу на площі 5 кв. м локалізовано, о 09:30 ліквідовано. Усі відповідні служби працюють на місці. Подробиці згодом, — зазначили рятувальники.
Нагадаємо, що 21 травня у Миколаївській області відбулось 4 пожежі, зокрема горіли три будівлі у Миколаєві, а в Первомайську відбулось загоряння сухої трави