У Миколаєві у багатоповерхівці по Лазурній горіла квартира. Рятувальникам довелося евакуювати частину мешканців.

Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Миколаївській області.

25 травня о 08:50 на спецлінію 101 надійшло повідомлення про пожежу у квартирі на сьомому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку по вулиці Лазурній.

На місце прибули підрозділи оперативно-рятувальної служби, які провели евакуацію мешканців квартир з верхніх поверхів.

— Наразі, врятовано жінку 80 років. О 09:20 пожежу на площі 5 кв. м локалізовано, о 09:30 ліквідовано. Усі відповідні служби працюють на місці. Подробиці згодом, — зазначили рятувальники.

Нагадаємо, що 21 травня у Миколаївській області відбулось 4 пожежі, зокрема горіли три будівлі у Миколаєві, а в Первомайську відбулось загоряння сухої трави