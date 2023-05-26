Рятувальники деблокували трьох постраждалих в дорожньо-транспортній пригоді, що сталася ввчері 25 травня на 148 кілометрі траси «Благовіщенське — Миколаїв» біля села Ракове.

Про це повідомили в ГУ ДСНС в Миколаївській області.

На місце було направлено відділення 12 державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю встановили, що в результаті зіткнення автомобілів ВАЗ 2107 та Volkswagen Polo водія та двох пасажирів першого затисло конструктивними елементами транспортного засобу.

За допомогою аварійно-рятувального обладнання рятувальники деблокували постраждалих та передали їх бригадам швидкої медичної допомоги. Усіх трьох госпіталізовано до медичного закладу.

Обставини події з’ясовують співробітники поліції.

Нагадаємо, 22 травня в Миколаєві на проспекті Центральному сталася дорожньо-транспортна пригода за участі тролейбуса та двох легкових авто, одне з яких учбове.