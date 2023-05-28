В Обухові Київської області мотоцикліст збив людей на пішохідному переході.
Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.
За даними поліції, 18-річний кермувальник мотоцикла Yamaha проігнорував червоне світло, врізався у легковик, а потім у групу пішоходів.
Госпіталізовано водія та пасажира мотоцикла, а також трьох громадян, які рухалися узбіччям.
Усі п’ятеро отримали численні травми важкого та середнього ступеня.
Нагадаємо, 27 травня на автодорозі Н-11 «Дніпро – Миколаїв» сталась дорожньо-транспортна пригода за участі автомобілів BMW 5201, ЗАЗ-1103 та ВАЗ-21099.
В Обухові Київської області мотоцикліст збив людей на пішохідному переході.
Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.
За даними поліції, 18-річний кермувальник мотоцикла Yamaha проігнорував червоне світло, врізався у легковик, а потім у групу пішоходів.
Госпіталізовано водія та пасажира мотоцикла, а також трьох громадян, які рухалися узбіччям.
Усі п’ятеро отримали численні травми важкого та середнього ступеня.
Нагадаємо, 27 травня на автодорозі Н-11 «Дніпро – Миколаїв» сталась дорожньо-транспортна пригода за участі автомобілів BMW 5201, ЗАЗ-1103 та ВАЗ-21099.