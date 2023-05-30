Уранці, 30 травня, армія окупанта вчоргове вдарила по селу Кізомис Херсонської області.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, через ранковий обстріл постраждала 84-річна жінка, яка на момент атаки знаходилася на подвірʼї власного будинку.

Поранену госпіталізували з мінно-вибуховою травмою та пораненням спини.

Крім того, Олександр Прокудн розповів, що за минулу добу, 29 травня, росіяни били по Херсонській області 52 рази.

— За минулу добу противник здійснив – 52 обстріли, випустивши 343 снаряди з мінометів, артилерії та БПЛА. Місто Херсон ворог обстріляв 10 разів (50 снарядів). Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, — йдеться в повідомленні.

Так, за даними очільника ОВА, через російську агресяю 29 травня загинула одна людина.

Нагадаємо, нещодавно, 22 травня, російські військові обстріляли Станіслав та Кізомис Херсонської області. Травми несумісні з життям отримав 45-річний чоловік.

До того, на Херсонщині вибухівка, залишена російською армією, обірвала життя пʼяти мирних жителів. Трагедія сталася на одному з сільськогосподарських підприємств, там вибухнув нездетонований снаряд.

Також, протягом 3 травня російська армія вбила в Херсонській області 23 людини, ще 46 – поранила. Серед потерпілих є двоє дітей.