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За останню добу, з 3 на 4 червня, російські військові тричі завдали артилерійських ударів по Очаківській громаді та місту Очаків.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у ранковому зведенні.

Вдень російські війська обстріляли акваторію громади, вночі два рази били по місту. За даними Віталія Кіма, попередньо, постраждалих та пошкоджень не зафіксовано, однак інформація досі уточнюється.

— Вчора, 3 червня, о 18:00 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Також вчора, 3 червня, о 20:00 та сьогодні, 4 червня, о 05:00 зафіксовано ворожі обстріли по м. Очаків Очаківської громади. Інформація про наслідки уточнюється. Постраждалих немає, - пише він.

Нагадаємо, 2 червня ворог також атакував Очаківщину. Тоді ворожими обстрілами було пошкоджено житлові будинки та лінію електропередач.