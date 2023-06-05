Вранці у понеділок 5 червня Калузькій області Росії на дорогу впали два безпілотники.

Про це повідомив губернатор Калузької області Владислав Шапша.

«Сьогодні вранці на автодорозі М3 «Україна» на 299 км (Жиздра) і на 283 км (Думиничі) впали 2 БПЛА», — йдеться у повідомленні.

За його словами, детонації не сталося, територія оточена, на місці проводяться оперативно-технічні заходи.

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни російська армія втратила вже 210 тисяч 350 військовослужбовців. За останню добу було знищено ще 410 окупантів.