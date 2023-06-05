Російські окупанти вдень 5 червня вдарили по Балаклії Харківської області. Внаслідок цього Один чоловік загинув, дев’ятеро людей поранені.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За словами Синєгубова, загарбники вдарили по приватному сектору, де розташована виключно цивільна інфраструктура.

— За попередніми даними, окупанти вдарили по Балаклії із РСЗВ «Смерч». За інформацією медиків екстреної допомоги, зараз вже 9 поранених, з них троє – у важкому стані, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вранці 5 червня, російські окупанти атакували авіацією Берислав Херсонської області. Внаслідок обстрілу поранені цивільні.