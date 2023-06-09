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У п’ятницю, 9 червня, близько 04:00 силами та засобами протиповітряної оборони над Миколаївщиною було знищено крилату ракету.

Про це повідомили в Миколаївській ОВА.

Також там розповіли, що протягом останньої доби росіяни двічі обстріляли Очаківську громаду. 8 червня о 16:05 та о 6:24 9 червня ворог завдавав артилерійські удари по акваторії Очаківської громади. Постраждалих та руйнувань немає.

Крім того 8 червня о 18:04 ворог завдавав артилерійських обстрілів по населеному пункту Куцурубської громади. Влучання зафіксовано по відкритій території та за межами населеного пункту. Постраждалих немає.

Нагадаємо, 8 червня російські окупанти обстріляли Херсон. Ворог відкрив вогонь по місту в той час, коли в ньому проводилася евакуація із затоплених територій.