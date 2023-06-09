У четвер, 8 червня, в селі Кам'янка на Миколаївщині горів житловий будинок. Рятувальникам вдалося винести з пожежі жінку, яка не може пересуватися самостійно.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС в Миколаївській області.

За даними служби, пожежники отримали повідомлення про загоряння о 19:59, однак до прибуття підрозділу жінку винесли з будинку двоє рятувальників, що мешкають в селі й у той вечір не перебували на службі.

Як відомо, жінці надали першу допомогу, після чого її госпіталізували до медзакладу.

Причина пожежі досі встановлюється.

Нагадаємо, 4 червня вогнеборці гасили пожежу у приватному будинку у селищі міського типу Арбузинка. На місці рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка.

Раніше у селі Зарічне в Миколаївській області внаслідок пожежі на території домоволодіння загинули чоловік та жінка.