Сьогодні, 21 серпня вогнеборці Миколаївщини ліквідували пожежу, яка виникла внаслідок ворожих ракетних ударів.

Про це повідомили в ДСНС України в Миколаївській області.

Зазначається, що 21 серпня о 02:34 після ворожого обстрілу на території Куцурубської територіальної громади загорілась господарча споруда на території підприємства.

Тож, вогнеборцям вдалось не допустити розповсюдження вогню на житловий будинок та 04:35 пожежу ліквідовано на площі 200 квадратних метрів.

Крім того, від працівників ДСНС залучався 1 спецавтомобіль та 5 вогнеборців.

Раніше повідомлялося, що лісові пожежі, що виникли внаслідок ворожих обстрілів, завдали Миколаївщині збитків на понад 111 мільйонів гривень.