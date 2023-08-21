Сьогодні, 21 серпня вогнеборці Миколаївщини ліквідували пожежу, яка виникла внаслідок ворожих ракетних ударів.
Про це повідомили в ДСНС України в Миколаївській області.
Зазначається, що 21 серпня о 02:34 після ворожого обстрілу на території Куцурубської територіальної громади загорілась господарча споруда на території підприємства.
Тож, вогнеборцям вдалось не допустити розповсюдження вогню на житловий будинок та 04:35 пожежу ліквідовано на площі 200 квадратних метрів.
Крім того, від працівників ДСНС залучався 1 спецавтомобіль та 5 вогнеборців.
Раніше повідомлялося, що лісові пожежі, що виникли внаслідок ворожих обстрілів, завдали Миколаївщині збитків на понад 111 мільйонів гривень.
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Сьогодні, 21 серпня вогнеборці Миколаївщини ліквідували пожежу, яка виникла внаслідок ворожих ракетних ударів.
Про це повідомили в ДСНС України в Миколаївській області.
Зазначається, що 21 серпня о 02:34 після ворожого обстрілу на території Куцурубської територіальної громади загорілась господарча споруда на території підприємства.
Тож, вогнеборцям вдалось не допустити розповсюдження вогню на житловий будинок та 04:35 пожежу ліквідовано на площі 200 квадратних метрів.
Крім того, від працівників ДСНС залучався 1 спецавтомобіль та 5 вогнеборців.
Раніше повідомлялося, що лісові пожежі, що виникли внаслідок ворожих обстрілів, завдали Миколаївщині збитків на понад 111 мільйонів гривень.