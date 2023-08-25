У четвер, 24 серпня, біля села Нове Баштанського району сталася дорожньо-транспортна пригода внаслідок якої загинув водій Skoda Oktavia.

Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у Миколаївській області

Зазначається, що 30-річний водій, керуючи автомобілем Skoda Oktavia, допустив виїзд автівки за межі проїзної частини в кювет із подальшим перекиданням. Від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці події.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілому».

Поліцейські встановлюють обставини та причини автопригоди.

«Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління просить громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини ДТП, звернутись за адресою: м. Миколаїв, вул. Спаська, 12, 063-426-23-32 або 102», — йде мова у повідомленні.

Нагадаємо, що 10 серпня, в Миколаєві водій Volkswagen, рухаючись на великій швидкості по вулиці Велика Морська на смузі, відведеній для руху громадського транспорту, врізався в «Таврію».