На Одещині СБУ спільно з Національною поліцією нейтралізували злочинне угруповання. Зловмисники видавали себе за посадовців Служби безпеки та військкомату і «вибивали» гроші з потенційних призовників.

Про це повідомили у СБУ.

Зазначається, що правоохоронці задокументували факт вимагання учасниками банди 20 тисяч доларів з місцевого жителя.

«За різні суми «відкупу» фігуранти обіцяли потерпілим не притягувати їх до кримінальної відповідальності за нібито ухилення від мобілізації. Для «переконливості​​» зловмисники підробили собі шеврони СБУ та пред’являли своїм жертвам фальшиве посвідчення співробітника української спецслужби».

Якщо жертва відмовлялася платити, рекетири погрожували викраденням та фізичною розправою.

Зловмисників затримали. Вони перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Раніше також повідомлялось, що правоохоронці ліквідували в Одесі ще один канал нелегального виїзду військовозобов’язаних за межі України. Оборудку організував очільник місцевої фірми, яка займається працевлаштуванням громадян за кордоном.