Російські окупанти упродовж останніх тижнів повільно просуваються крізь руїни міста Марʼїнка Донецької області, повідомляє розвідка Великої Британії.
Про це свідчить розвідувальний огляд британського Міноборони за 5 грудня
Стверджується, що російська армія наразі контролює більшу частину забудови міста, під контролем українських сил залишаються невеликі території на західній околиці Мар’їнки.
Розвідка нагадує, що Мар’їнка була прифронтовим містом з 2014 року, до російського вторгнення в Україну в ньому проживало 9 тисяч осіб.
Зараз місто зруйноване вщент, про що свідчать кадри зйомки з дронів.
Розвідка зазначає, що нинішні російські операції проти Мар’їнки є частиною осіннього наступу окупантів, пріоритетом якого є розширення контролю над рештою території Донецької області.
Нагадаємо, британська розвідка констатує, що під Авдіївкою Росія зазнала одних із найгірших втрат за 2023 рік, і схоже, що запити командування знову розходяться з реальними можливостями військових.
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Російські окупанти упродовж останніх тижнів повільно просуваються крізь руїни міста Марʼїнка Донецької області, повідомляє розвідка Великої Британії.
Про це свідчить розвідувальний огляд британського Міноборони за 5 грудня
Стверджується, що російська армія наразі контролює більшу частину забудови міста, під контролем українських сил залишаються невеликі території на західній околиці Мар’їнки.
Розвідка нагадує, що Мар’їнка була прифронтовим містом з 2014 року, до російського вторгнення в Україну в ньому проживало 9 тисяч осіб.
Зараз місто зруйноване вщент, про що свідчать кадри зйомки з дронів.
Розвідка зазначає, що нинішні російські операції проти Мар’їнки є частиною осіннього наступу окупантів, пріоритетом якого є розширення контролю над рештою території Донецької області.
Нагадаємо, британська розвідка констатує, що під Авдіївкою Росія зазнала одних із найгірших втрат за 2023 рік, і схоже, що запити командування знову розходяться з реальними можливостями військових.