В Україні вже третій день фіксують дефіцит електроенергії. Наразі графіки відключень не застосовуються, однак споживачів просять вимкнути зайві електроприлади.

Про це повідомили в Міненерго.

У Міненерго зазначили, що також в аварійний короткостроковий ремонт виведено блок ТЕС — планується повернення в роботу протягом доби.

«Через пошкодження генеруючого обладнання внаслідок обстрілів у прифронтовій зоні та зростання споживання в енергосистемі фіксується незначний дефіцит електроенергії (до 1,4% від добового обсягу споживання)», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що нещодавно російські війська атакували одну з теплоелектростанцій ДТЕК у прифронтовому регіоні — вона зазнала серйозних пошкоджень.