В Україні вже третій день фіксують дефіцит електроенергії. Наразі графіки відключень не застосовуються, однак споживачів просять вимкнути зайві електроприлади.
Про це повідомили в Міненерго.
У Міненерго зазначили, що також в аварійний короткостроковий ремонт виведено блок ТЕС — планується повернення в роботу протягом доби.
«Через пошкодження генеруючого обладнання внаслідок обстрілів у прифронтовій зоні та зростання споживання в енергосистемі фіксується незначний дефіцит електроенергії (до 1,4% від добового обсягу споживання)», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що нещодавно російські війська атакували одну з теплоелектростанцій ДТЕК у прифронтовому регіоні — вона зазнала серйозних пошкоджень.
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В Україні вже третій день фіксують дефіцит електроенергії. Наразі графіки відключень не застосовуються, однак споживачів просять вимкнути зайві електроприлади.
Про це повідомили в Міненерго.
У Міненерго зазначили, що також в аварійний короткостроковий ремонт виведено блок ТЕС — планується повернення в роботу протягом доби.
«Через пошкодження генеруючого обладнання внаслідок обстрілів у прифронтовій зоні та зростання споживання в енергосистемі фіксується незначний дефіцит електроенергії (до 1,4% від добового обсягу споживання)», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що нещодавно російські війська атакували одну з теплоелектростанцій ДТЕК у прифронтовому регіоні — вона зазнала серйозних пошкоджень.